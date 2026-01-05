TSMC 2 nm lustai bus žymiai brangesni lyginant su praėjusiomis kartomis
Nors „Samsung“ jau paskelbė apie pirmąjį pasaulyje 2 nm lustą „Exynos 2600“, kuris debiutuos „Galaxy S26“ serijoje, tikimasi, kad pagrindiniai konkurentai, tokie kaip „Apple“, „Qualcomm“ ir „MediaTek“, taip pat pristatys savo 2 nm lustus per artimiausius mėnesius.
„Apple A20“ lustas, kuris bus naudojamas „iPhone 18“ serijoje, kartu su „Snapdragon 8 Elite Gen 6“ ir „Dimensity 9600“, kurie bus naudojami šių metų „Android“ flagmanuose, turėtų būti gaminami naudojant TSMC „N2“ (2 nm) techprocesą, kuris dabar jau pasiekė masinės gamybos stadiją.
Naujas Taivano „Economic Daily News“ pranešimas rodo, kad šie 2 nm lustai lems drastišką gamybos sąnaudų padidėjimą, dėl kurio būsimi flagmaniniai išmanieji telefonai taps žymiai brangesni.
Naujajame pranešime teigiama, kad „Apple A20“ lustas, įmontuotas „iPhone 18“ serijos telefonuose, kainuos net 280 JAV dolerių už vienetą, o tai būtų 80 % daugiau nei dabartinis „A19“ lustas „iPhone 17“ serijos telefonuose. Nors ataskaitoje neminimos konkrečios „Qualcomm“ „Snapdragon 8 Elite Gen 6“ ir „MediaTek Dimensity 9600“ kainos, tikimasi, kad abiejų kainos padidės, palyginti su jų pirmtakais.
Yra keletas veiksnių, kurie daro įtaką kylančioms lustų rinkinių kainoms. Dėl tebesitęsiančios atminties lustų krizės padidėjo RAM kainos, be to, panašūs kainų padidėjimai pasiekė ir kitus pagrindinius komponentus, įskaitant procesorius.
Be to, TSMC, kaip pranešama, susiduria su mažais pirmosios kartos nanosheet išeigos rodikliais savo naujame pakavimo procese, kuriame naudojami Gate-all-around (GAA) tranzistoriai. Nors naujasis procesas užtikrina didesnį tranzistorių tankį ir geresnį energijos efektyvumą, jis taip pat apsunkina didelio masto gamybą. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 2 nm lustai, tokie kaip A20, bus daug brangesni už savo pirmtakus, o būsimų flagmanų telefonų kainos taip pat žymiai išaugs.
