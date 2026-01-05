„Samsung“ atskleidė pirmą 130 colių „Micro RGB“ televizorių CES 2026 parodoje
„Samsung“ ką tik pristatė pirmąjį pasaulyje 130 colių „Micro RGB“ televizorių. Tai yra didesnis modelis nei rugpjūčio mėnesį pristatytas 115 colių modelis. Naujojo televizoriaus, modelio R95H, dizainas „įkvėptas didingo architektūrinio lango rėmo“.
Tačiau jo titaniškas dydis nėra vienintelis jo privalumas. „Verband der Elektrotechnik“ sertifikavo jį už tikslų „Micro RGB“ spalvų atkūrimą. Jis aprėpia 100 % BT.2020 plačios spalvų gamos. Be to, jame yra „Micro RGB Color Booster Pro“ ir „Micro RGB HDR Pro“, taip pat AI pagrįsti spalvų ir kontrasto gerinimo algoritmai. O jei kambaryje yra tikras langas, „Glare Free“ technologija padės sumažinti atspindžius.
„Samsung“ 2026 m. televizorių serija, įskaitant šį 130 colių milžiną, yra pirmoji, palaikanti HDR10+ ADVANCED. Tai naujausia nemokamo HDR10+ formato versija, kurią remia „Samsung“ ir „Amazon Prime Video“ (ji yra nemokama alternatyva „Dolby Vision“).
Standartas palaiko 10–16 bitų spalvų gylį ir iki 10 000 nitų ryškumą. Išplėstinės funkcijos apima optimizavimą pagal žanrą, vietinį tonų atvaizdavimą, išplėstinį spalvų valdymą ir pažangų judesio išlyginimą, kuris veikia kiekvienoje scenoje. Įdomus yra prisitaikantis debesų žaidimų režimas, nes jis palaiko aplinkos apšvietimą realiuoju laiku.
Bet kokiu atveju, „Samsung R95H“ televizorius yra aprūpintas AI technologija, įskaitant „Vision AI Companion“ (leidžiantį atlikti pokalbių paiešką), aktyvias rekomendacijas, „Live Translate“, „AI Sound Controller Pro“, „AI Football Mode Pro“ ir kt. Taip pat palaikomos trečiųjų šalių AI paslaugos – „Microsoft Copilot“ ir „Perplexity“.
„Micro RGB yra mūsų vaizdo kokybės inovacijų viršūnė, o naujasis 130 colių modelis šią viziją perkelia dar toliau. Mes atgaiviname daugiau nei prieš dešimtmetį pristatytą mūsų originalią dizaino filosofiją, kad galėtume pasiūlyti neabejotinai aukščiausios kokybės ekraną, sukurtą naudojant naujos kartos technologijas“, – sakė Hun Lee, „Samsung Electronics“ vaizdo ekranų (VD) verslo vykdomasis viceprezidentas.
