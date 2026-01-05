„Clicks Communicator“ yra „BlackBerry“ dizaino įkvėptas telefonas su fizine klaviatūra
Išmaniųjų telefonų naudotojai, nostalgijos apimti senaisiais geraisiais „BlackBerry“ laikais, dabar gali vėl patirti tą patirtį su „Clicks Communicator“. „Clicks“, prekės ženklas, sukūręs „Clicks Keyboard“ klaviatūrą „iPhone“, prieš CES 2026 parodą paskelbė apie naują „Communicator“ išmanųjį telefoną. Jis turi jutiklinę fizinę klaviatūrą ir 4,03 colių AMOLED ekraną, kurio skiriamoji geba yra 1080 x 1200 pikselių.
Išmanusis telefonas veikia su „Android 16“ ir specialiai pritaikytu „Niagara Launcher“, kuris suteikia prieigą tik prie žinučių ir produktyvumo programėlių, tokių kaip „WhatsApp“, „Slack“, „Telegram“, „Gmail“ ir pan.
Jis taip pat turi pranešimų lemputę, esančią aplink mygtuką dešinėje pusėje, vadinamą „Signal Light“. Naudotojai gali priskirti skirtingas spalvas ir raštus žinutėms iš skirtingų programėlių ar kontaktų.
Mygtukas gali būti naudojamas žinutėms diktuoti balsu arba greitoms balso pastaboms. Kaip minėta anksčiau, fizinė klaviatūra yra jautri prisilietimui ir gali būti naudojama žinutėms, tinklalapiams slinkti ir sąsajoje naršyti.
„Clicks Communicator“ turi vieną 50 MP galinę kamerą su OIS ir LED blykste. Priekyje yra 24 MP savęs fotografavimo kamera. Jis turi 4000 mAh silicio-anglies bateriją, palaikančią Qi2 belaidį įkrovimą, ir USB Type-C prievadą. Telefone taip pat yra 3,5 mm ausinių lizdas, dvi SIM kortelės su 5G ryšiu, „Bluetooth 5.4“, NFC ir dviejų dažnių „Wi-Fi 6“. Jis siūlo 256 GB vidinės atminties su galimybe ją išplėsti naudojant „MicroSD“ kortelę.
Telefonas sveria 170 g ir yra 12 mm storio. Kitos funkcijos apima fizinį išjungimo mygtuką ant rėmo, pritaikomą „Clicks“ klavišą sparčiosioms nuorodoms ir 4 nm „MediaTek“ procesorių. „Communicator“ taip pat palaiko keičiamus galinius dangtelius, kurie yra prieinami įvairių spalvų.
„Clicks Communicator“ planuojama pristatyti vėliau šiais metais, o jo kaina bus 499 JAV doleriai. Tačiau pirmieji pirkėjai gali rezervuoti telefoną jau dabar už 399 JAV dolerius. Telefonas bus prieinamas „Clover“, „Onyx“ ir „Smoke“ spalvų.
