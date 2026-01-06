AMD oficialiai atskleidė „Ryzen 7 9850X3D“
AMD pagaliau oficialiai pristatė „Ryzen 7 9850X3D“ – 8 branduolių, 16 gijų „Zen 5“ stalinių kompiuterių procesorių su 96 MB L3 talpyklos, įskaitant 64 MB „3D V-Cache“.
Pagrindinis pokytis yra dažnis. AMD nurodo maksimalų boost dažnį iki 5,6 GHz, palyginti su 5,2 GHz „Ryzen 7 9800X3D“. Nutekėjusi informacija taip pat rodo 4,7 GHz bazinį dažnį ir 120 W TDP, atitinkančius ankstesnio lusto galios klasę.
Žaidimų srityje, pasak AMD, „Ryzen 7 9850X3D“ vidutiniškai 27 % lenkia „Intel“ „Core Ultra 9 285K“. Bendrovė taip pat nurodė 5 % persvarą „Call of Duty: Black Ops 7“ ir 60 % persvarą „Baldur’s Gate 3“.
AMD dar nepatvirtino kainos, tačiau tikimasi, kad bendrovė ją aptars savo tiesioginiame CES pranešime. Pristatyme neminimas „Ryzen 9 9950X3D2“.
