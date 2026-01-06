NVIDIA išleidžia „G-Sync Pulsar“, pirmieji monitoriai jau sausio mėn.
NVIDIA teigia, kad pirmieji „G-SYNC Pulsar“ monitoriai pagaliau bus pradėti pardavinėti sausio 7 d., taip užbaigiant ilgą laikotarpį nuo technologijos pristatymo iki jos pasirodymo parduotuvių lentynose. „Pulsar“ buvo viešai pristatytas 2024 m., tačiau iki šiol buvo galima pamatyti tik jo demonstracijas ir ankstyvus pranešimus, o ne pačius produktus.
Pradinė produktų serija orientuota į 27 colių 1440p ekranus, veikiančius 360 Hz dažniu, su patvirtintais modeliais iš „Acer“, AOC, ASUS ir MSI. Šie ekranai skirti konkurencingoms žaidimų sistemoms, derinant aukštą atnaujinimo dažnį su VRR ir „Pulsar“ judesio aiškumo funkcijomis. Kaina prasidės nuo 599 JAV dolerių.
NVIDIA G-Sync Pulsar
-
Ultimate Esports Display
-
27 inch 1440p 360Hz panels
-
1000Hz+ Perceived Motion Clarity with VRR
-
G-SynC Ambient Adaptive
Kartu su išleidimo laiku NVIDIA taip pat reklamuoja „G-SYNC Ambient Adaptive“, kuris reguliuoja ryškumą ir spalvų temperatūrą pagal kambario apšvietimą. Po daugybės atidėjimų ir praleistų galimybių, sausio 7 d. yra pirmoji tiksli data, susijusi su „Pulsar“ monitorių pasirodymu rinkoje.
kas nors dar susigaudo tarp tų visų sw technologijų iš nividia ?
Pff, kokia debiliska kaina LCD muniku su ta nesamone.
Kazin ar sulauks daug susidomėjimo, ypač dabar, kai visiems OLED įdomūs.