AMD išleidžia daugiau „Strix Halo“ APU procesorių su „Radeon 8060S“ grafika
AMD išplėtė savo „Ryzen AI Max+“ „Strix Halo“ seriją dviem naujais modeliais: „Ryzen AI Max+ 392“ ir „Ryzen AI Max+ 388“. Abu lustai pirmą kartą pasirodė nutekėjusiose informacijose ir testų rezultatuose 2025 m. lapkričio pradžioje.
„Ryzen AI Max+ 392“ yra 12 branduolių, 24 gijų procesorius, o „Ryzen AI Max+ 388“ sumažėja iki 8 branduolių ir 16 gijų. AMD išlaiko tą pačią grafikos konfigūraciją abiejuose, su pilnu RDNA 3.5 iGPU 40 skaičiavimo vienetų. AI srityje, pranešimas apie paskelbimą nurodo tą pačią „AI TOPS“ klasę kaip ir likusi „AI Max+“ šeima, o specifikacijų sąrašuose paprastai aprašomas XDNA 2 NPU iki 50 TOPS.
AMD pozicionuoja „Ryzen AI Max+“ mobilioms plonoms sistemoms, kurioms vis dar reikalingas darbo vietos stiliaus rezervas, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir mini kompiuterius. Bendrovė taip pat nurodė ankstyvą OEM įdiegimą, paminėdama „Acer“, ASUS, HP ir „Lenovo“ dizaino laimėjimus.
Naujausi komentarai