NVIDIA pranešė apie DLSS 4.5
NVIDIA savo 2026 m. tarptautinėje CES žiniasklaidos konferencijoje pristatė naują DLSS 4.5 technologiją, skirtą žaidimų našumui ir vaizdo kokybei gerinti, kad kompiuterinių žaidimų mėgėjai galėtų naudotis didesne skiriamąja geba ir atnaujinimo dažniu. DLSS 4.5 yra didelis atnaujinimas, palyginti su DLSS 4, kuris debiutavo 2024 m. su „GeForce RTX 50“ serijos „Blackwell“ vaizdo plokštėmis. Ji sukurta tam, kad žaidimus su našumą intensyviai naudojančiais kelio sekimo (path tracing) efektais galėtų žaisti platesnė auditorija, o greičiausi RTX 50 serijos GPU modeliai galėtų žaisti kelio sekimo žaidimus 4K Ultra HD raiška ir 240 Hz dažniu.
DLSS 4.5 atnaujinimo pagrindą sudaro du svarbūs pranešimai – 2-osios kartos „Super Resolution Transformer“ ir „Dynamic Multi Frame Generation“. Viena iš pagrindinių DLSS 4 savybių yra aukštos kokybės upscaler, kuris pakeitė konvoliuojančiojo neuroninio tinklo (CNN) pagrįstus AI modelius naujesniu „Transformer“ pagrįstu modeliu, dėl kurio žymiai pagerėjo vaizdo kokybė. Dabar CES parodoje NVIDIA paskelbė, kad atnaujino savo algoritmą dar naujesniu „Transformer“ pagrįstu modeliu, kuris buvo treniruotas naudojant daug didesnį duomenų rinkinį. Šis 2-osios kartos transformatorius buvo sukurtas naudojant penkis kartus didesnį skaičiavimo galingumą nei 1-osios kartos DLSS 4 transformatoriaus vaizdo kokybės gerinimo įrenginys ir naudoja FP8 duomenų formatą, kurį palaiko „GeForce RTX 40“ serijos „Ada“ ir 50 serijos „Blackwell“ GPU „Tensor“ branduoliai. DLSS 4.5 vis dar palaikoma senesnėse 30 serijos „Ampere“ ir 20 serijos „Turing“ GPU, tačiau šioms kartoms trūksta FP8 pagreičio, todėl našumo padidėjimas, palyginti su natūraliu, nebūtų toks reikšmingas kaip naujesnėse GPU.
Didžiausias DLSS 4.5 upscaler pranašumas, palyginti su DLSS 4, yra tolesnis vaizdo kokybės pagerinimas visose nustatymuose. Be to, vaizduose žymiai sumažintas vaizdų dubliavimasis. „DLSS 4.5 Super Resolution upscaler“ siūlo didesnį kontekstinį supratimą, todėl gali tiksliau atkurti detales. Taip pat patobulintas pikselių atrankos metodas, naudojamas kaip upscaler įvestis.
Su naujuoju DLSS 4.5 NVIDIA pristato 6x Multi Frame Gen. Dėka patobulinimų, kuriuos naujasis 2-osios kartos Transformer upscaler padarė laikinio stabilumo ir vaizdo dubliavimo srityje, NVIDIA gali priversti GPU nupiešti iki 5 kadrų po kiekvieno įprastai atvaizduoto kadro, visiškai naudodama generatyvinį AI, taip 6 kartus padidindama našumą. Tai reiškia, kad 60 FPS gali būti paversta 360 FPS išvestimi.
Nauja 2-osios kartos „Transformer“ pagrįsta DLSS 4.5 skiriamoji geba technologija yra iš karto prieinama daugiau nei 400 žaidimų. Bendrovė planuoja 2026 m. pavasarį pristatyti 6x kadrų generavimą ir dinaminį kadrų generavimą.
Labai gerai senai šito reikėjo dabar dar reflex 2.0 ir bus viskas ahujienai.
per tiek metų tech domėjimosi…
susidaro įspūdis kad technologijas dozuoja… (nesistengia overdeliverinti)
Jeigu kokį break through išranda…neskuba rollinti į rinką, ypač monopolio ar oligopolijos sąlygomis.
Ir kas metus, kas du pristato po truputėlį progresą….
nu ir visi žaidža ta buy/upgrade žaidimą
Tai jau apzvalgininkai MFG girt pradejo….