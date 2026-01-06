„Intel“ išleidžia „Core Ultra Series 3“ „Panther Lake“ mobilius procesorius
CES parodoje „Intel“ pristatė „Intel Core Ultra Series 3“ procesorius – pirmąją dirbtinio intelekto kompiuterių platformą, sukurtą naudojant „Intel 18A“ procesų technologiją, kuri buvo suprojektuota ir pagaminta Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Series 3“ procesoriai, naudojami daugiau nei 200 pirmaujančių pasaulinių partnerių projektuose, bus plačiausiai naudojama ir visame pasaulyje prieinama dirbtinio intelekto kompiuterių platforma, kurią „Intel“ kada nors yra sukūrusi.
„Intel Core Ultra Series 3“ mobiliųjų įrenginių serijoje naujos klasės „Intel Core Ultra X9“ ir „X7“ procesoriai yra aprūpinti aukščiausios klasės integruota „Intel Arc“ grafika. Jie yra specialiai sukurti daugiafunkciniams įrenginiams, kurie atlieka sudėtingas užduotis, pvz., žaidimus, kūrybą ir produktyvumą kelionėje. Aukščiausios klasės modeliai turi iki 16 CPU branduolių, 12 „Xe“ grafikos branduolių ir 50 NPU TOPS, užtikrinančių iki 60 % geresnį daugiagijį našumą, iki 77 % greitesnį žaidimų našumą ir iki 27 valandų baterijos veikimo laiką.
Išankstiniai užsakymai pirmiesiems nešiojamiems kompiuteriams su „Intel Core Ultra Series 3“ procesoriais bus priimami nuo 2026 m. sausio 6 d. Sistemos bus prieinamos visame pasaulyje nuo 2026 m. sausio 27 d., o papildomi modeliai bus pristatyti per pirmąjį metų pusmetį. „Intel Core Ultra Series 3“ pagrįstos „Edge“ sistemos bus prieinamos nuo 2026 m. antrojo ketvirčio.
Naujausi komentarai