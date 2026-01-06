NVIDIA gali sugrąžinti RTX 3060 iš mirusiųjų pasaulio
RTX 3060 išlieka labai mėgstama vaizdo plokštė – tai rodo jos pozicija „Steam“ statistikoje. Gamyba, kaip pranešama, buvo nutraukta 2024 m., o partneriai tęsė atsargų pardavimą iki 2025 m. Manoma, kad visos sandėlio atsargos buvo išparduotos 2025 m. gruodžio mėn.
Tačiau galbūt tai dar ne pabaiga naujiems RTX 3060 modeliams. Pasak informacijos nutekintojo hongxing2020, kuris turi ilgą ir įspūdingą patirtį atskleidžiant NVIDIA planus, NVIDIA savo partneriams pranešė, kad RTX 3060 grįš 2026 m. pirmąjį ketvirtį.
Informacijos nutekintojas niekada nesakė, kuri iš RTX 3060 serijos vaizdo plokščių grįš. Be originalaus modelio su 12 GB VRAM, yra supaprastintas modelis su 8 GB ir sumažintu atminties posistemiu, taip pat RTX 3060 Ti ir Lite Hash Rate (LHR) modeliai su senuoju kriptovaliutų kasybos ribotuvu.
Nors visus gandus ir nepatvirtintus teiginius reikėtų vertinti su atsargumu, lengva suprasti, kodėl NVIDIA imtųsi tokių veiksmų, nes visas technologijų sektorius jaučia atminties trūkumą, kurį sukėlė didžiulė AI duomenų centrų paklausa.
