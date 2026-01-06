NVIDIA atskleidė „Vera Rubin“, AI techninės įrangos ciklai greitėja
NVIDIA metus pradėjo neįprastu žingsniu: keliais mėnesiais anksčiau nei planuota pristatė naujos kartos AI skaičiavimo architektūrą. Las Vegase vykusioje parodoje CES 2026 generalinis direktorius Jensen Huang savo pagrindinėje kalboje pristatė bendrovės „Vera Rubin“ serverių sistemas – tai aiškus signalas, kad NVIDIA ketina išnaudoti savo pranašumą, nes vis didėja paklausa vis didesnių AI modelių.
„Vera Rubin“ pristatymas, dabar numatytas 2026 m. viduryje, žymi pokytį tradiciniame NVIDIA produktų išleidimo ritme. Įmonė paprastai svarbiausius pranešimus apie lustus pasilieka pavasario kūrėjų konferencijai, tačiau Huang teigė, kad AI plėtros tempas verčia visą puslaidininkių pramonę judėti greičiau.
„AI reikalingas skaičiavimo pajėgumas sparčiai auga“, – sakė Huang auditorijai. „AI srityje vyksta lenktynės. Visi stengiasi pasiekti naujas ribas.“
„Vera Rubin“ yra didžiausias NVIDIA architektūros šuolis nuo „Blackwell“ kartos. Platforma yra ne vieno lusto, o šešių komponentų glaudžiai integruota sistema: „Vera“ CPU, „Rubin“ GPU, šeštosios kartos NVLink jungiklis, ConnectX-9 tinklas, BlueField-4 duomenų apdorojimo blokas ir Spectrum-X 102,4 terabitų per sekundę bendrai supakuotas optinis jungimas. NVIDIA vadovai apibūdina rezultatą kaip „šešis lustus, sudarančius vieną AI superkompiuterį“.
Kiekviena dalis suprojektuota taip, kad sumažintų dirbtinio intelekto mokymo ir išvados darymo kliūtis. NVIDIA teigia, kad „Rubin“ GPU užtikrina maždaug penkis kartus didesnį mokymo skaičiavimo našumą nei „Blackwell“. Taikant dideliems ekspertų modeliams – dabar tai yra standartinis metodas pažangiausioms sistemoms – kompanija teigia, kad „Rubin“ gali prilygti „Blackwell“ mokymo laikui, naudodamas ketvirtadalį GPU skaičiaus ir maždaug septintadalį apdoroto ženklo kainos.
Pasak NVIDIA, „Rubin“ žada 10 kartų sumažinti išlaidas, palyginti su „Blackwell“, atliekant išvadas. Platforma palaiko trečiosios kartos konfidencialų skaičiavimą ir, kai bus visiškai įdiegta, taps pirmąja stelažo masto patikima skaičiavimo sistema.
cia kaip su elektromobiliais….
pirmų kartų įrangos pirkėjai…spėju dabar verkia krokodilo ašarom…..