Su DLSS 4.5 senesnių vaido plokščių savininkai mato 20+ % spartos kritimą, su RTX 50 serija tik 2-3 %
NVIDIA DLSS 4.5 diegimas paverčia tylų tvarkyklės lygio perjungimą į nedidelį raidžių kratinį, o ankstyvieji bandymai rodo, kad šios raidės gali paveikti tiek našumą, tiek VRAM naudojimą, priklausomai nuo GPU kartos.
Yra „Reddit“ temų, kurios sutelkia dėmesį į „DLSS Override“ valdiklius NVIDIA App beta versijoje, kur naudotojai gali priversti „DLSS Super Resolution“ modelio nustatymus kiekvienam žaidimui. Trumpai tariant: „Latest“ dabar priverčia naudoti „Preset M“, o tai nėra tas pats, kas „nustatyti ir pamiršti“ kiekvienam DLSS režimui. Kai kuriems naudotojams tai gali būti nepageidaujamas nustatymas.
Remiantis platinamomis DLSS programavimo vadovo pastabomis, iš anksto nustatytas elgesys dabar yra suskirstytas pagal režimą:
- „Preset K“: numatytasis DLAA, kokybė, subalansuotas, mažesnės sąnaudos nei nauji iš anksto nustatyti parametrai
- „Preset M“: numatytasis „Performance“, panašūs artefaktų pataisymai kaip L, bet mažesnės sąnaudos nei L
- „Preset L“: numatytasis „Ultra Performance“, pritaikytas didelio mastelio padidinimo scenarijams (dažnai aptariamas kaip 4K „Ultra Performance“)
- „Preset J“: artimas K, su kompromisais (kai kuriais atvejais mažiau vaizdo dvejinimosi, didesnė mirgėjimo rizika)
Šis susiejimas yra pagrindinis įspėjimas: priverstinis „Naujausias“ pasirinkimas gali perkelti M į DLAA arba Kokybę, net jei žaidimas paprastai veiktų K režimu. Žaidėjams, išbandžiusiems naujus profilius, pasirinkus „Naujausias“ „DLSS perrašymas – modelio išankstiniai nustatymai“ priverčia naudoti išankstinį nustatymą „M“, ir jis automatiškai neseka žaidimo DLSS režimo pasirinkimų.
Dabar yra du būdai, kaip teisingai nustatyti DLSS 4.5 perrašymus NVIDIA programoje. Rankinis būdas yra suderinti išankstinį nustatymą su DLSS režimu, kurį planuojate naudoti žaidime: nustatykite išankstinį nustatymą „K“ DLAA, kokybei ir balansui, nustatykite išankstinį nustatymą „M“ našumui ir nustatykite išankstinį nustatymą „L“ ultra našumui. Tai leidžia perrašymą suderinti su numatytųjų nustatymų naudojimo tikslu ir išvengti sunkesnio modelio priverstinio naudojimo.
Antrasis būdas – palikti DLSS perrašymą, modelių numatytuosius nustatymus naujausiais, tada nustatyti DLSS perrašymą, super raiškos režimą NVIDIA programoje į tiksliai norimą DLSS režimą (DLAA, kokybė, subalansuotas, našumas, ultra našumas). Ši kombinacija automatiškai pritaiko atitinkamą „K,“ „M“ arba „L“ nustatymą, bet taip pat užrakina DLSS pasirinkimą programos lygiu, todėl DLSS nustatymų keitimas žaidime neturės jokio poveikio, kol jis vėl nepakeis perrašymo.
„Reddit“ pasidalintas „Cyberpunk 2077“ testas su RTX 2070 Super parodė, kad išankstinis nustatymas „K“ yra 90 fps, išankstinis nustatymas „M“ yra 62 fps, o išankstinis nustatymas „L“ yra 55 fps, DLSS režimas paliktas pastovus palyginimui. Kitas RTX 3060 savininkas, išbandęs DLAA, pranešė apie 56 fps be AA, 52 fps su „preset K“ ir 38 fps su „preset L“ arba „M“, dar kartą patvirtindamas, kad naujesni nustatymai gali labiau apkrauti senesnę aparatūrą. Naujose kortelėse skirtumas atrodo daug mažesnis.
Vienas paaiškinimas yra aparatinės įrangos palaikymas mažesnio tikslumo matematikai. NVIDIA vadove nurodoma, kad FP8 palaikymas naujesnėse architektūrose yra priežastis, dėl kurios RTX 40 ir RTX 50 gali paleisti naują transformatoriaus pagrindu sukurtą modelį su mažesniu nuostoliu, o RTX 20 ir RTX 30 moka daugiau tiek skaičiavimo, tiek VRAM rezervavimo srityje, kai priverstinai naudojami „M“ arba „L“ profiliai.
Taigi, nors RTX 20/30 naudotojai mato 20 %+ našumo praradimą su DLSS 4.5 profiliais, RTX 50 serija turėtų matyti 2-3 % poveikį, pasak NVIDIA Jacob Freeman.
