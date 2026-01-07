„Schenker“ pristato pusiau modulinių nešiojamų kompiuterių koncepciją
„Pegatron“ ir „Schenker Technologies“ kartu su „Intel“ pristatė naują 16 colių nešiojamojo kompiuterio koncepciją parodoje CES 2026. Etaloninė sistema vadinasi „M16P“, o „Schenker“ teigia, kad mažmeninė versija Europoje bus parduodama kaip „SCHENKER ELEMENT 16“.
Pagrindinis akcentas – tai pusiau modulinė konstrukcija, su lengva galimybe remontuoti. Be varžtų greitai nuimamas apatinis skydelis palengvina prieigą, o kelios dalys yra suprojektuotos taip, kad jas būtų galima pakeisti neišardant visos sistemos. „Schenker“ nurodo, kad modulinės įvesties/išvesties plokštės kairėje ir dešinėje pusėse, baterija, ventiliatoriai, klaviatūra, atminties įrenginys ir RAM modulis yra dalys, kurias naudotojas gali pats pakeisti.
Atmintis yra mišri – integruota ir lizdinė. Konstrukcijoje yra 16 GB DDR5-6400 BGA RAM, taip pat vienas SO-DIMM lizdas, į kurį galima įdėti dar iki 64 GB. „Schenker“ teigia, kad dviejų kanalų režimu gali veikti iki 32 GB, o integruotą RAM atmintį prireikus galima išjungti. „Schenker“ taip pat kalba apie ilgalaikį atnaujinimo planą, įskaitant būsimą pagrindinės plokštės keitimą, siekiant pereiti nuo „Intel Core Ultra Series 3“ prie naujesnių „Intel“ platformų, pagrįstą išsamia remonto ir atnaujinimo dokumentacija. Korpuso keliose dalyse taip pat naudojamas perdirbtas metalas ir plastikas.
Kaip platformą „Schenker“ nurodo „Intel Core Ultra Series 3“, įskaitant „Core Ultra 7 356H“ su 16 branduolių ir iki 4,7 GHz. Nešiojamas kompiuteris palaiko „Thunderbolt 4“, „TPM 2.0“, „Wi-Fi 7“ ir „Bluetooth 6“. Ekrano parinktys apima 16 colių 16:10 skydelį iki 2560 x 1600, su 100 % sRGB aprėptimi, o dizainas yra išbandytas pagal MIL-STD 810H.
Tai skirta tiems patiems „pirk vieną kartą, naudok visą laiką“ naudotojams, kurie domėjosi „Framework“, tik didesniu 16 colių formatu ir su kita partnerių grandine. „Schenker“ planuoja 2026 m. pavasarį išleisti produktą Europoje ir parduoti jį per savo parduotuvę bestware.com. Kaina ir galutinės specifikacijos dar nėra patvirtintos.
Naujausi komentarai