„Ryzen 9000G“ serijos nebus, bet yra „Ryzen AI 400“ serija staliniams kompiuteriams
AMD savo CES 2026 pristatyme patvirtino, kad „Ryzen AI 400“ serija nebus skirta tik nešiojamiems kompiuteriams. Kompanija teigė, kad „Ryzen AI 400“ šeima taip pat bus naudojama įprastą lizdą turinčiuose kompiuteriuose, taip įnešdama Copilot+ klasės NPU į stacionariuosius kompiuterius.
Iš esmės tai reiškia, kad bus atnaujinti staliniai APU, kurie atitiks mobiliuosius „Ryzen AI 400“ „Gorgon Point“ komponentus. AMD apibūdina „Ryzen AI 400“ kaip 4 nm atnaujinimą su didesniu dažniu ir greitesniu NPU, o ne kaip naują branduolį ar grafikos dizainą. Naudotojai gali tikėtis iki 12 branduolių, 24 gijų aukščiausios konfigūracijos, iki 5,2 GHz boost dažnio, RDNA 3.5 iGPU su 16 CU ir iki 60 TOPS iš XDNA 2 NPU.
AMD dar nepateikia stalinių kompiuterių procesorių modelių. Taip pat nepasakė, kiek „G“ stiliaus modelių galima tikėtis, ar kaip planuoja juos segmentuoti. Pasakė tik tai, kad stalinių kompiuterių dalys turės tą pačią Copilot+ kryptį kaip ir nešiojamųjų kompiuterių serija, kuri orientuota į 40+ TOPS reikalavimą NPU pusėje.
Šis pavadinimo pasirinkimas išaiškina vieną istorijos dalį. Jei staliniai kompiuteriai APU serija bus pavadinta „Ryzen AI 400“, tai reiškia, kad nešiojamieji kompiuteriai, mini kompiuteriai ir dabar jau ir staliniai kompiuteriai su lizdais bus pagaminti iš tos pačios silicio šeimos. Tai vis dar gali sukelti painiavą pirkėjams, kurie „Ryzen 7000“ ir „Ryzen 9000“ laiko skirtą staliniaims kompiuteriams. Dėl to perėjimas nuo numatomo „9000G“ pavadinimo prie „Ryzen AI 400G“ tampa sunkiau suprantamas.
„Pranešama, kad staliniai kompiuteriai su „Ryzen AI 400“ serijos procesoriais pasirodys 2026 m. II ketvirtį, o nešiojamieji kompiuteriai – 2026 m. I ketvirtį.
