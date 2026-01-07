„Ryzen 9 9950X3D2“ visgi buvo patvirtintas
AMD paslaptingai neįtraukė „Ryzen 9 9950X3D2“ į CES 2026 produktų pristatymo sąrašą, bet šio procesoriaus pristatymo tikrai sulauksime. AMD vakar tai patvirtino nedidelei žurnalistų grupei.
Pasak „ComputerBase“, AMD patvirtino naują CPU ir pasakė „laukti naujienų“. Atrodo, kad AMD dėl kokių nors priežasčių dar nenorėjo „Ryzen 9 9950X3D1“ pristatyti dabar. Vis dėlto AMD padarė keistą klaidą (arba strategiją), įtraukdama procesoriaus nuotrauką į spaudos zoną, kurioje dalijamasi CES 2026 žiniasklaidos turiniu.
Kaip prisimename, praėjusiais metais sklandė gandai, kad AMD išleis du naujus X3D komponentus. Vienas iš jų buvo atnaujintas, greitesnis 9850X3D modelis, kuris, palyginti su 9800X3D, gautų 400 MHz didesnį dažnį. AMD dabar patvirtino šiuos gandus ir paskelbė procesorių CES 2026 parodoje. Seniau ganduose taip pat buvo paminėtas antrasis modelis, 9950X3D2, apibūdintas kaip procesorius su dvigubu „3D V-Cache“ kiekiu, o tai suteiktų 192 MB L3 spartinančiosios atminties.
