„SanDisk“ gerai žinomus „WD Blue“ ir „WD Black“ SSD pavadinimus keičia į „Optimus“ seriją
„SanDisk“ palaipsniui nutraukia „Western Digital“ žinomų „Blue“ ir „WD Black“ SSD serijų gamybą, o tai yra pirmasis didelis produktų pertvarkymas nuo tada, kai „Western Digital“ saugojimo verslas buvo padalytas į dvi bendroves. Šis žingsnis konsoliduoja bendrovės kietųjų diskų pasiūlą po „SanDisk“ pavadinimu, o „Western Digital“ sutelkia dėmesį į kietuosius diskus, ypač skirtus NAS ir duomenų centrų rinkoms.
Šis perėjimas žymi 2015 m. įvykusio dviejų įmonių susijungimo pabaigą, kai „Western Digital“ sumokėjo 19 mlrd. JAV dolerių už „SanDisk“, siekdama sujungti kietųjų diskų ir flash atminties technologijas po vienu stogu. 2023 m. įmonių atskyrimas iš esmės panaikina tą sąjungą, padalindamas verslą pagal technologijas: „Western Digital“ užsiima besisukančiais diskais, o „SanDisk“ – flash atmintimi.
Savo pranešime „SanDisk“ nurodė, kad „WD Blue“ ir „WD Black“ SSD prekės ženklai bus visiškai pakeisti naujais „SanDisk Optimus“ modeliais. Populiariausias „WD Blue SN5100“ tampa „SanDisk Optimus 5100“, o vidutinės klasės „WD Black SN7100“ virsta „Optimus GX 7100“. Aukštos klasės „WD Black SN850X“ ir „SN8100“ diskai atgimsta kaip „SanDisk Optimus GX Pro 850X“ ir „GX Pro 8100“.
Prekės ženklo strategija bent jau viduje yra nuosekli: kuo ilgesnis pavadinimas, tuo aukštesnis našumo lygis. GX ir GX Pro priesagos aiškiau atskiria produktų klases nei senasis bendras „WD Black“ ženklas. Tačiau net ir su naujais pavadinimais pati aparatūra iš esmės lieka nepakitusi.
Naudotojai dabar valdys „SanDisk Optimus“ diskus per „SanDisk Dashboard“ programą, kuri tvarko programinės įrangos atnaujinimus ir diagnostiką. „Western Digital“ oficialiai nutraukė savo lygiavertės „WD Dashboard“ programinės įrangos gamybą 2025 m., užbaigdama SSD palaikymo infrastruktūros perdavimą „SanDisk“.
Bendrovė nekomentavo „WD Green“ arba „WD Red“ SSD, skirtų atitinkamai biudžeto ir NAS naudotojams, ateities.
