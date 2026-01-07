„AGON by AOC“ ir NVIDIA G-SYNC Pulsar nustato naują aukščiausios klasės žaidimų monitorių standartą
Sukurtas e-sporto entuziastams ir atletams, žaidimų monitorius AGON PRO AG276QSG2 naujausiomis ekranų technologijomis suteiks naujo lygio žaidimų patirtį. Greitis, aiškumas ir visiškas įsitraukimas į veiksmą!
Las Vegasas, 2026 m. sausio 7 d. Pasaulinis žaidimų monitorių lyderis „AGON by AOC“ tęsia ilgalaikį bendradarbiavimą su NVIDIA, siekdamas išplėsti e-sporto ekranų galimybių ribas. AGON PRO AG276QSG2 yra šio bendradarbiavimo produktas, įtraukiantis „NVIDIA G-SYNC Pulsar“ technologiją į „AGON by AOC“ profesionalių e-sporto monitorių asortimentą. Technologines inovacijas jis paverčia realiu pranašumu žaidimuose.
„AGON PRO AG276QSG2 buvo sukurtas galios reikalaujantiems žaidėjams. Mėgėjai ir e-sporto varžybų dalyviai reikalauja aiškumo ir greičio. Sujungę mūsų 360 Hz „Fast IPS“ galią su „NVIDIA G-SYNC Pulsar“, mes sukūrėme monitorių, kuris padeda geriausiems žaidėjams sekti veiksmą, reaguoti tiksliau ir išlaikyti koncentraciją, kai tai yra svarbiausia“, – sakė Kevin Wu, TPV, „AGON by AOC“ monitorių verslo padalinio vadovas.
Pajuskite kiekvieną kadrą: 27 colių AGON PRO AG276QSG2 su 360 Hz ir „NVIDIA G-SYNC Pulsar“ technologija
Naujos kartos „NVIDIA G-SYNC Pulsar“
AG276QSG2 viduje – „NVIDIA G-SYNC Pulsar“. Ši technologija buvo sukurta tikslesniam, ryškesniam ir aiškesniam žaidimui. „G-SYNC Pulsar“ pasitelkia kintamo dažnio stroboskopinį foninį apšvietimą, kad atvaizduotų iki 4 kartų aiškesnius judesius. Tai puikiai dera su sklandžiu G-SYNC kintamu atnaujinimo dažniu.
Skirtingai nuo tradicinių stroboskopinių sprendimų, kuriuos naudojant žaidėjai turi rinktis tarp judesių aiškumo ir sklandumo, „G-SYNC Pulsar“ užtikrina abu dalykus vienu metu. Greitai judantys objektai atrodo žymiai aiškesni, todėl lengviau nusitaikti ir reaguoti intensyviausiuose žaidimuose.
NVIDIA G-SYNC technologija taip pat leidžia AG276QSG2 automatiškai aptikti aplinkos apšvietimo pokyčius ir prie jų prisitaikyti. Naudojant įmontuotą aplinkos apšvietimo jutiklį, ryškumas ir spalvų gama dinamiškai reguliuojami, kad bet kuriuo paros metu būtų išlaikytas nuoseklus vaizdo ryškumas.
Naudojant HDR („High Dynamic Range“) technologiją, vaizdas taip pat yra nuolat optimizuojamas. G-SYNC HDR užtikrina kalibruotą spalvų tikslumą ir automatinį aplinkos HDR ryškumo reguliavimą, garantuojant tikslų ir nuoseklų SDR ir HDR veikimą tiek „Windows“ aplinkoje, tiek žaidimuose.
Sukurta e-sportui ir tobulai naudotojo patirčiai
Šalia paminėtų charakteristikų, AG276QSG2 pasižymi ir aukščiausios klasės e-sportui pritaikytu dizainu. 360 Hz „Fast IPS“ ekrano ir 1 ms reakcijos laiko („GtG“) dėka vaizdai atrodo labai sklandūs, o tai e-sporte gali suteikti tikrą, apčiuopiamą pranašumą.
AGON PRO naudojamas „Light FX“ apšvietimas pagerina atmosferą žaidimo metu, o žaidėjų įvertintas AGON PRO dizainas sustiprina aukštos kokybės įspūdį. Šis monitorius turi ergonomišką reguliuojamą stovą, kuris padeda išlaikyti patogią padėtį ilgų žaidimų sesijų metu.
AG276QSG2 turi daugybę jungčių, o tai suteikia ir patogumo kuriant tobulą žaidimų vietą, ir suderinamumą su įvairiomis žaidimų sistemomis ir konsolėmis.
Naujos kartos e-sporto ekranai – jau pirmąjį 2026-ųjų ketvirtį.
AGON PRO AG276QSG2 žaidimų monitorių bus galima įsigyti nuo 2026 m. vasario, gamintojo rekomenduojama kaina – 699 EUR.
