„Samsung“ įspėja, kad augs telefonų, televizorių ir kitų išmanių įrenginių kainos
„Samsung“ mobiliųjų įrenginių padalinio bendras generalinis direktorius TM Roh, kalbėdamas žiniasklaidai CES 2026 parodoje, sakė: „Susiduriame su viena iš sunkiausių kainų situacijų per visą istoriją“ ir įspėjo, kad „gali prireikti koreguoti išmaniųjų telefonų kainas“.
„Samsung“ bendradarbiauja su kitomis savo tiekimo grandinės įmonėmis, siekdama išspręsti šią problemą ilgalaikėje perspektyvoje, nes ji turi įtakos visų rūšių elektronikai – ypač išmaniesiems telefonams, bet taip pat ir televizoriams bei kitiems išmaniesiems įrenginiams.
„Samsung“ pasaulinės rinkodaros vadovas Wonjin Lee „Bloomberg“ agentūrai sakė, kad įmonė svarsto galimybę „perkainoti“ savo telefonus, kad jie atitiktų naują ekonominę realybę. Trumpą interviu su Lee galite pažiūrėti „Bloomberg“ svetainėje. Jis kalba apie atminties kainas, televizorių ateitį, dirbtinį intelektą ir kt.
„Samsung“ vadovai taip pat kalbėjo apie AI – tai, ko siekia visos technologijų bendrovės ir, ironiškai, yra dabartinio atminties kainų šuolio priežastis. Remiantis „Samsung“ atliktu tyrimu, AI žinomumas tarp „Galaxy“ naudotojų per pastaruosius metus padidėjo nuo 30 % iki 80 %.
Bendrovė planuoja šiais metais parduoti 400 milijonų naujų AI įrenginių (išmaniųjų telefonų, televizorių, buitinių prietaisų ir kt.), o tai padidintų „Galaxy“ AI įrenginių skaičių dvigubai.
