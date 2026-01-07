FSP pristato „MEGA GM“ serijos maitinimo blokus
FSP, viena iš pasaulyje pirmaujančių maitinimo šaltinių gamintojų, šiandien pristatė naują visiškai modulinę maitinimo šaltinių seriją „MEGA GM“, kurią sudaro 850 W, 1000 W ir 1200 W modeliai. Sukurta žaidėjams, kūrėjams ir aukštos klasės kompiuterių naudotojams, MEGA GM serija derina aukščiausią gamybos kokybę, aukščiausią efektyvumo klasę „Gold“ ir visišką atitiktį naujausiems Intel ATX 3.1 ir PCIe 5.1 standartams.
Aukščiausio lygio efektyvumas su Cybenetics A++ sertifikatu
„MEGA GM“ serija yra sertifikuota pagal „80 Plus Gold“ ir „Cybenetics Gold bei A++“ reitingus, pasiekdama daugiau nei 90 % efektyvumą esant tipinėms apkrovoms. Šis dvigubas sertifikatas užtikrina mažesnį energijos nuostolį, sumažintą šilumos išskyrimą ir tylesnį veikimą visomis sąlygomis.
Parengta naujos kartos NVIDIA ir AMD GPU
„MEGA GM“ serija, turinti integruotą PCIe 12V-2×6 jungtį ir keletą PCIe 8-pin jungčių, yra visiškai suderinama su naujausiais NVIDIA „GeForce RTX 50“ serijos ir AMD „Radeon“ grafikos plokštėmis. Įrenginiai palaiko iki 200 % galios svyravimus, užtikrinant stabilų ir patikimą veikimą net intensyvaus žaidimo ar renderinimo metu.
Išplėstinis galios valdymas su FSP MTLC
Serijoje integruota FSP patentuota MTLC (Micro Tolerance Load Control) technologija, užtikrinanti itin tikslų įtampos reguliavimą ±1 % ribose, kuris gerokai viršija ATX 3.1 reikalavimus. Ši technologija užtikrina išskirtinį procesorių ir GPU stabilumą, didina efektyvumą ir prailgina komponentų tarnavimo laiką.
Kompaktiškas ir tylus
Kiekvienas įrenginys turi 135 mm skysčio dinaminio guolio (FDB) ventiliatorių su „Eco“ pusiau pasyviu režimu, užtikrinančiu tylų veikimą žemiau 15 dB(A) – sertifikuotas „Cybenetics Lambda A++“, vienas iš aukščiausių akustinių charakteristikų reitingų. Ventiliatorius išlieka išjungtas esant mažai apkrovai (mažiau nei 50 %) ir sklandžiai įsijungia esant didelei apkrovai, užtikrinant patikimą aušinimą su minimaliu triukšmu
„MEGA GM“ matmenys yra tik 150 × 150 × 86 mm, todėl jis lengvai telpa į kompaktišką korpusą, nesumažinant galios ar stabilumo.
Visiškai modulinis ir apsaugotas
Visiškai modulinė reljefinė kabelių konstrukcija leidžia sukurti tvarkingą konstrukciją ir pagerinti oro srautą. Išsamios saugos apsaugos priemonės – OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP, SIP ir NLO – apsaugo sistemą nuo pažeidimų neįprastomis sąlygomis.
Be to, išskirtinis FSP „Off-Wet“, „Off-Dust“ ir „Off-Stain“ konforminis padengimas užtikrina didesnį atsparumą drėgmei, dulkėms ir aplinkos korozijai, garantuodamas ilgalaikį stabilumą ir patikimumą net sudėtingomis sąlygomis.
Kaina ir prieinamumas
„FSP MEGA GM“ serija bus prieinama visame pasaulyje nuo 2026 m. sausio mėn. per įgaliotus FSP platintojus ir mažmenininkus
Rekomenduojamos mažmeninės kainos (MSRP, USD):
- „MEGA-850GM“: 179,00 USD
- „MEGA-1000GM“: 199,00 USD
- „MEGA-1200GM“: 229,00 USD
