GIGABYTE išleidžia RTX 5090 INFINITY su inovatyviu aušinimo sprendimu
GIGABYTE kompanija pristato naujausią „AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY“ vaizdo plokštę CES 2026 parodoje, demonstruodama novatorišką dizainą, kuriame suderinti kompaktiški matmenys ir naujos kartos aušinimo sprendimas. Įrengta revoliucine „WINDFORCE HYPERBURST“ aušinimo sistema ir pirmuoju GIGABYTE atskirtu PCB išdėstymu, ši naujausia vaizdo plokštė iš naujo apibrėžia oro srauto našumą ir formos faktoriaus pėdsaką elitinėms žaidimų konfigūracijoms.
Gerai suprojektuota aušinimo sistema yra raktas į visą GPU potencialą, ir tai visada buvo kiekvienos GIGABYTE grafikos plokštės prioritetas. NVIDIA „Blackwell“ pagrindu sukurti „GeForce RTX 50“ serijos GPU žaidėjams ir kūrėjams suteikia žaidimus keičiančias galimybes. RTX 50 serija, turinti didžiulį AI galingumą, suteikia naujų patirčių ir aukštesnio lygio grafikos tikslumą. Padidinkite našumą su NVIDIA DLSS 4, kurkite vaizdus beprecedenčiu greičiu ir išlaisvinkite kūrybiškumą su „NVIDIA Studio“.
„AORUS GeForce RTX 5090 AORUS INFINITY“ vaizdo plokštė su nauja „WINDFORCE HYPERBURST“ aušinimo sistema ir „Double Flow Through“ dizainu, turinti atskirą pažangią PCB konstrukciją, pirmą kartą sukurtą NVIDIA, leidžia oro srautui prasiskverbti pro abiejų pusių užpakalinę plokštę, kad būtų pasiektas optimizuotas, netrukdomas aušinimas. Plokštės centre esantis papildomas „Overdrive“ ventiliatorius įsijungia esant dideliam darbo krūviui, kad suteiktų papildomą šalto oro srautą, užtikrinantį optimalų žaidimų našumą ir visiškai išlaisvintų RTX AI skaičiavimo galią.
Ši novatoriška plokštė pasižymi apvaliu dizainu, kurį pabrėžia drąsi liejimo metalo plokštė, specialiai sukurta apvali šilumokaičio plokštė ir GIGABYTE ikoninis RGB Halo apšvietimas, kuris parodo konstrukciją su kompromisų nepripažįstančiu našumu. Derinant aukščiausios kokybės meistriškumą, novatorišką aušinimo sprendimą ir pramonę apibrėžiantį dizainą, plokštė išlaiko kompaktišką dydį – tik 33 cm ilgio ir 14,5 cm aukščio, užtikrinant suderinamumą su įvairiais korpusais.
