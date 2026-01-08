MSI pristato saugumo technologiją, kuri nustatys 12V-2×6 kabelių problemas
MSI į tam tikrus MPG maitinimo šaltinius įdiegė naują maitinimo saugos funkciją, vadinamą „GPU Safeguard+“. Jos tikslas – aptikti neįprastą 12VHPWR ir 12V-2×6 kabelių apkrovą, kol ji nesukelia jungties ar kabelio lydymosi.
Bendrovė ėmėsi veiksmų šioje srityje po pakartotinių pranešimų apie 12VHPWR ir 12V-2×6 problemų. Deja, MSI, dauguma RTX 50 plokščių maitinimo adapterių sudegimo atvejų buvo susiję su MSI geltonos spalvos jungtimi, nors tai turėjo padėti išspręsti problemą. Aplink kabelių ir adapterių sprendimus susiformavo nedidelė aksesuarų rinka. Tuo tarpu MSI renkasi kitą kelią – įdiegia daugiau stebėjimo funkcijų į maitinimo šaltinį ir pateikia jas programinėje įrangoje.
„GPU Safeguard+“ realiuoju laiku stebi srovę 12V-2×6 jungtyje. Ji gali stebėti šešis maitinimo laidus ir ieškoti srovės disbalanso ar momentinių viršsrovių. Palaikomuose modeliuose su dviem 12V-2×6 išėjimais stebėjimas vyksta abiejose jungtyse.
Kai maitinimo blokas nustato anomaliją, sistema pereina į įspėjimo fazę. Pradeda pypsėti signalas, o „MSI Center“ gali parodyti iškylančią įspėjimo žinutę su jungties būsena. Naudotojas turi tris minutes, kad sumažintų apkrovą arba sustabdytų šią būseną. Jei ji tęsiasi, MSI aprašo priverstinį apsaugos veiksmą, dėl kurio ekranas tampa juodas, o signalas toliau skamba. Tikimasi, kad naudotojas tada išjungs kompiuterį ir patikrins, ar nėra problemų, pvz., iš dalies įkišta jungtis.
„MSI Center“ taip pat naudojamas platesnei maitinimo bloko telemetrijai. MSI rodo realaus laiko stebėjimą, įspėjimus ir žurnalus, ventiliatoriaus ir maitinimo bloko būseną, taip pat energijos suvartojimo istoriją.
