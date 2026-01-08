Jau prasidėjo gandai apie RTX 60 seriją, ją varys „Rubin“ lustai
Informatorius, kuris praėjusiais metais paskelbė pirmuosius gandus apie RTX 50 SUPER, kurį laiką tylėjo. Vis dėlto atrodo, kad Kopite7kimi turi naujienų, ir jos susijusios su nauja karta. Beveik neabejotinai RTX 60 serija dabar, kaip sakoma, naudos „Rubin“ architektūrą, tą pačią, kurią NVIDIA šiuo metu akcentuoja savo duomenų centrų pristatymuose.
Kaip prisimename, NVIDIA jau paskelbė apie didelį „Rubin“ CPX GPU, kuris, matyt, buvo pagrįstas „Rubin“ ir turėjo CUDA branduolius. Natūralu, kad ėmė sklisti gandai, kad tai taip pat gali būti naujos kartos žaidimų GPU. Kopite7kimi nutildė tuos gandus ir pasakė, kad to produkto GPU yra GR212, kuris nėra žaidimų variantas.
Akivaizdu, kad GR200 serija bus ta, kurią NVIDIA naudos RTX 60 serijai. Tai rodo, kad „Rubin“ ateina į „GeForce“ seriją, kas iki šiol nebuvo aiškiai patvirtinta.
