AMD gali atgaivinti AM4 platformą su naujais procesoriais
AMD gali ketinti grąžinti senesnius AM4 procesorius, pagrįstus „Zen 3“. CES 2026 apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo „Tom’s Hardware“, AMD atstovas David McAfee sakė, kad bendrovė ieško būdų „vėl įvesti produktus“ į AM4 platformą, kad žaidėjai galėtų atnaujinti kompiuterį nepakeisdami visos sistemos.
McAfee taip pat nurodė vidinius naudojimo duomenis, kurie rodo, kad daugelis žaidėjų vis dar naudoja „Ryzen 2000“ ir „Ryzen 3000“ procesorius. Mažmeninės prekybos partneriai taip pat pastebi daugiau pirkimų, susijusių tik su procesoriais, o tai rodo, kad pirkėjai bando atnaujinti esamus kompiuterius, o ne keisti platformas.
AMD „tikrai nagrinėja viską, ką gali padaryti, kad padidintų pasiūlą ir vėl įvestų produktus į [AM4] ekosistemą, kad patenkintų žaidėjų poreikius, kurie galbūt nori žymiai atnaujinti savo AM4 platformą, bet nenori keisti visos sistemos“, ir pridūrė, kad, jo nuomone, tai „tikrai yra kažkas, ką [AMD] labai aktyviai daro“.
— AMD Davic McAffee per „Tom’s Hardware“
