„Windows“ naudotojai praranda failus „OneDrive“, bet daugelis nesupranta kodėl
Kai „Windows“ naudotojai staiga pastebi, kad po sąveikos su „OneDrive“ jų failai išnyko iš darbalaukio, problema dažnai kyla dėl to, kaip „Microsoft“ debesų paslauga integruojama į operacinę sistemą. Automatinis, beveik nepastebimas perėjimas prie debesų saugyklos sukėlė stiprią naudotojų reakciją, kurie mano, kad ši funkcija yra neintuityvi, o kai kuriais atvejais – žalinga jų vietiniams failams.
„OneDrive“, „Microsoft“ integruota debesų saugykla, yra giliai įdiegta į „Windows“ ir laikoma pagrindine įmonės debesų ekosistemos dalimi. Kai „Windows“ atnaujinimai arba naujos instaliacijos įjungia „Atsarginės kopijos“ funkciją, duomenys, saugomi įprastose aplankose, pvz., „Darbalaukis“, „Dokumentai“ ir „Nuotraukos“, gali būti automatiškai perkeliami į „Microsoft“ serverius – kartais naudotojams net nesuprantant, kas vyksta.
Nors šis procesas reklamuojamas kaip saugumo priemonė, kritikai teigia, kad jo dizainas ir numatytasis veikimas kenkia naudotoju savarankiškumui, o ne didina patogumą.
Autorius ir komentatorius Jasonas Pargin apibudina šią problemą vaizdo įraše, kuris plačiai paplito internete. „Kai kuriuo momentu jūsų kompiuteris atsinaujins ir pradės naudoti „OneDrive“, ir jums nebus pateiktas joks aiškus įspėjimas ar galimybė atsisakyti, tai tiesiog bus padaryta. Kai kuriuo momentu pastebėsite, kad jis tyliai įkelia viską, kas yra jūsų kompiuteryje, į „Microsoft“ serverius.“
Jis pridūrė, kad daugelis naudotojų supranta, kas vyksta, tik tada, kai „OneDrive“ pradeda naudoti didelę duomenų perdavimo spartą arba baigiasi saugojimo vieta.
Kai naudotojai bando sustabdyti procesą, situacija gali paaštrėti. Pargin paaiškino, kad naudotojai, kurie bando išjungti „OneDrive“ atsarginę kopiją, gali pastebėti, kad „viskas, kas buvo jūsų kompiuteryje, dingo. Viskas buvo ištrinta „Microsoft“. O jūsų darbalaukyje – jūsų švariame darbalaukyje – bus viena įžūl maža piktogramėlė su užrašu „Kur mano failai?“
Ši problema kyla dėl to, kaip „OneDrive“ tvarko sinchronizavimą tarp debesies ir naodotojo vietinės sistemos. Išjungus „OneDrive Backup“ be aiškaus vietinių kopijų atkūrimo ar perkėlimo, kai kuriais atvejais failai gali būti pašalinti iš abiejų aplinkų.
Pargin pažymėjo, kad vienintelis būdas pašalinti failus iš „OneDrive“ jų neištrinant iš vietinio kompiuterio yra laikytis išsamaus, žingsnis po žingsnio vadovo. „Nėra intuityvaus būdo tai padaryti“, – sakė jis, kaltindamas „Microsoft“ tyčia paslėpus reikiamus valdymo elementus giliai meniu.
Šis modelis atspindi susirūpinimą, dažnai keliamą „dark-patterns“ bendruomenėje – terminas, apibūdinantis dizaino sprendimus, kurie skatina ar verčia naudotojus imtis veiksmų, kurių jie kitaip nesiimtų. Kai kurie naudotojai šią patirtį lygina su išpirkos reikalaujančiu virusu: duomenys atrodo „užrakinti“ už paslaugos, kurios jie sąmoningai neįjungė ir kuri baudžia bandymus atsijungti.
Naudotojams, norintiems visiškai kontroliuoti savo duomenis, Pargin ir kiti rekomenduoja visiškai vengti sistemos lygio failų sinchronizavimo. Mūsų rekomendacija – išjungti „OneDrive“, kai tik pradedate naudoti naują „Windows“ kompiuterį, nors, kaip minėta anksčiau, „Microsoft“ kartais gali atkakliai jį vėl aktyvuoti po didelio OS atnaujinimo.
