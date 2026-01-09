„Intel“ rankose laikomiems kompiuteriams pasiūlys „Core G3“ seriją su 12 branduolių
„Intel“ ruošia „Core G3“ seriją, skirtą žaidimų rankose laikomiems kompiuteriams. „Intel“ dar nepavadino šios serijos, tačiau patvirtino, kad turės naują specialią seriją tokiems įrenginiams. „Intel“ neatskleidė specifikacijų, išleidimo grafiko ar našumo duomenų. Oficialioje prezentacijoje paminėtos kelios įmonės, tarp jų „Acer“, MSI, „ONEXPLAYER“, GPD ir „Microsoft“. Galbūt pastaroji reiškia, kad yra kuriamas „Xbox“ nešiojamasis įrenginys arba tiesiog tai, kad „Microsoft“ yra labai įsitraukusi į šį projektą programinės įrangos pusėje.
Ankstesnėje ataskaitoje buvo paminėtas specialus „Intel“ mobilus lustas. Ankstesnės detalės buvo ribotos. Buvo teigiama, kad lustas turės „Arc B380“ iGPU su 12 „Xe3“ branduolių. Pavadinimo skirtumas, palyginti su „B390“, yra susijęs su mažesniu dažniu. Šaltiniai taip pat teigia, kad projektas viduje vadinamas „Arc G3“. Tie patys šaltiniai apibūdina lustą kaip vidutinės klasės.
Teigiama, kad „G3“ luste naudojamas 12 branduolių CPU išdėstymas. Konfigūracija yra 2 P branduoliai, 8 E branduoliai ir 4 LP branduoliai. Tai rodo, kad tai yra „Panther Lake“, o ne „Wildcat Lake“. Šaltiniai taip pat mini „Arc B360“ variantą. Detalės apie jo Xe3 branduolių skaičių nėra žinomos.
Kadangi yra dvi iGPU galimybės, B380 ir B360, turėtų būti ir du lustų variantai. „Intel“ nepasakė, kada bus paskelbta „Core G3“ serija, ir nebuvo pasidalinta jokiais išleidimo terminais. Vis dėlto tai buvo vienas iš svarbiausių CES 2026 pranešimų.
Tai praktiškai CES vienintelės naujienos šitą ir 9850x3d …ir dar pavadinime ‘consumer’ electronic show turi. visa kita AI AI AI
Tai, kad per pagrindinius pranešimus, net nenori nieko pristatyt, tik apie šlamštinį AI šnekėti. Kas GamersNexus žiūri tai biški apšviečia, kas ten dedasi. Kažkaip iki to net nesusimasčiau, kad produktų nepristato, o tik atskirą pranešimą paskelbia, tai WTF.
Kažkur mačiau tokį pusiau juoką, sako susikoperuojam ir varom į sekantį CES ir kai tik pasako AI žodį iš karto „BOOOOO“