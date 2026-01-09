„Dell“ pripažino, kad nauji kompiuteriai perkami ne dėl jų AI galimybių
Virtuali realybė, 8K žaidimai, kriptovaliuta, NFT ir AI. PC rinka patyrė daug netikėtai populiarių tendencijų, kurios ne visada atspindėjo tai, ko iš tikrųjų reikėjo naudotojams. „Dell“ atrodo yra viena iš pirmųjų kompanijų, pripažinusių, kad AI lyderystė nėra geriausias sprendimas 2026 metams.
„Dell“ atsisako AI, nors kompanija vis dar tiekia NPU visoje savo produktų serijoje. „Dell“ produktų vadovas Kevin Terwilliger „PC Gamer“ sakė, kad pirkėjai nepasirenka kompiuterių pagal AI funkcijas ir kad AI reklama gali suklaidinti klientus.
Vienas iš dalykų, kurį pastebėsite, yra tai, kad mūsų produktų reklama nebuvo orientuota į AI. Taigi, tai šiek tiek skiriasi nuo praėjusių metų, kai visą dėmesį skyrėme AI kompiuteriams. […]
„Mes labai daug dėmesio skiriame įrenginių AI galimybėms – iš tiesų, visose mūsų pristatomose prekėse yra NPU, – tačiau per šiuos metus, ypač iš vartotojų perspektyvos, supratome, kad jie neperka remdamiesi AI. Manau, kad AI juos labiau painioja, nei padeda suprasti konkretų rezultatą.“
— Kevin Terwilliger, „Dell“ produktų vadovas
„Dell“ produktų pristatymo sesija, surengta prieš CES, buvo skirta labiau aparatinei įrangai nei AI. Vienas iš pagrindinių akcentų buvo „XPS“ prekės ženklo sugrįžimas. Tačiau „Dell“ neatsisako AI aparatūros. Terwilliger sakė, kad kiekviename paskelbtame įrenginyje vis dar yra NPU. Pasikeitė tai, kaip „Dell“ apie tai kalba, nes specifikacijos ir naudojimo atvejai tapo svarbesni už AI prekės ženklą.
Pagaliau po biški kompanijos pradeda gydytis AI copium.