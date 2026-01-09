„GeForce RTX 50 SUPER“ serijos išleidimas sustabdytas
NVIDIA, kaip pranešama, informavo savo partnerius apie „GeForce RTX 50 SUPER“ atnaujinimo planų pakeitimą. „Board Channel“ žinutėje teigiama, kad projektas nebevykdomas pagal įprastą grafiką, ir nurodoma sudėtingesnė rinkos situacija.
Jei praleidote ankstesnius pranešimus, gandai apie atnaujinimą apima tris vaizdo plokštes: „GeForce RTX 5080 SUPER“, „GeForce RTX 5070 Ti SUPER“ ir „GeForce RTX 5070 SUPER“. Pagal nutekėjusią informaciją, atnaujinimas susijęs su didesne VRAM talpa ir didesniu dažniu, o ne su naujais lustais. Iš esmės NVIDIA vietoj 2 GB įdės 3 GB GDDR7 modulius, kas leistų 50 % padidinti atminties talpą.
Nors minėtų plokščių išleidimo atidėjimas techniškai vis dar yra gandas, tai yra labai logiška, atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją. Jei atminties modulių kainos išliks dabartiniame lygyje, VRAM padidinimas keliuose modeliuose stipriai padidins sąnaudas. „Board Channels“ įraše minimos ir kitos priežastys, pavyzdžiui, prioritetas teikiamas skaičiavimams orientuotoms GPU, kurioms reikia daugiau DRAM.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių RTX 50 SUPER išleidimas atidėtas neribotam laikui
Anksčiau nutekėjo informacija, kad NVIDIA jau patvirtino ir informavo partnerius, kad RTX 50 SUPER serijos išleidimas bus atidėtas neribotam laikui. CES tai dar labiau patvirtina. NVIDIA nepateikė jokių su RTX 50 SUPER susijusių produktų. NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang savo pagrindinėje kalboje taip pat neatskleidė ir nepaskelbė jokių naujų GPU produktų ar susijusios informacijos.
Naujos kartos NVIDIA vaizdo plokštės nebuvimas gali nuvilti kai kuriuos aparatinės įrangos entuziastus, tačiau šis sprendimas nėra visiškai netikėtas. Žinutėje teigiama, kad NVIDIA daugiausia atsižvelgia į šiuos veiksnius:
-
Užsienyje sparčiai auga skaičiuojamųjų GPU paklausa, todėl daugiau pajėgumų skiriama skaičiuojamųjų GPU gamybai, kur pelnas yra didesnis.
-
Atminties produktų paklausos augimas gali būti ilgalaikis reiškinys. VRAM lustai yra ne tik brangūs, bet jų kaina taip pat daro įtaką pasaulinei GPU rinkos daliai.
-
Svarbiausias punktas: šiuo metu nėra jokių žinių apie naujos kartos AMD GPU produktų, kurie būtų išleisti 2026 m. Dabartinė RTX 50 serija gali išlikti konkurencinga ilgą laiką, todėl SUPER atnaujinimo išleidimas yra mažiau būtinas.
Naujausi komentarai