Paaiškėjo, kada pasirodys „iPhone“ su 200 MP kamera
Gegužės mėnesį sklandė gandai, kad „Apple“ testuoja 200 MP kamerą būsimam „iPhone“ modeliui, tačiau, deja, tuo metu nebuvo pateikta jokių kitų detalių. 200 MP kameros tampa labai populiarios „Android“ pasaulyje, todėl logiška, kad „Apple“ norėtų išbandyti šią technologiją ir įvertinti, ar ji atitinka jų reikalavimus.
„Morgan Stanley“ investuotojų pranešime teigiama, kad „Apple“ priėmė sprendimą ir 2028 m. išleidžiamame „iPhone 21“ naudos 200 MP kamerą. Kalbant apie čia naudojamus pavadinimus, plačiai tikimasi, kad 2027 m. „Apple“ išleis „iPhone 20“, kad pažymėtų 20-ąsias pirmojo „iPhone“ išleidimo metines. Taigi 2028 m. karta būtų „iPhone 21“.
Žinoma, tikimės, kad „iPhone 21 Pro Max“ (ir galbūt „Pro“) bus modelis, kuriame debiutuos 200 MP kamera. Kamerą tieks „Samsung“, tačiau neaišku, kokį tiksliai jutiklį naudos „Apple“ (kadangi iki to laiko dar toli, minėtas jutiklis gali būti dar net nepaskelbtas). Tas jutiklis gali būti pagamintas JAV „Samsung“ gamykloje.
