Atskleisti „Poco M8 Pro 5G“ ir „Poco M8 5G“ telefonai
„Poco“ pagaliau pristatė naują „M8 5G“ seriją, kurią sudaro „Poco M8“ ir „Poco M8 Pro“. Naujausi „M“ serijos telefonai yra su „Snapdragon“ lustų rinkiniais.
„Poco M8“ turi „Snapdragon 6 Gen 3“, poruotu su iki 8 GB LPDDR4X RAM ir 512 GB UFS 2.2 vidine atmintimi. Jis veikia su „Android 15“ pagrįsta „HyperOS 2“ ir siūlo daugybę AI funkcijų, tokių kaip „Google Gemini“, „Circle to Search“ ir kitas. Jis turi 6,77 colių AMOLED ekraną su 120 Hz atnaujinimo dažniu, iki 3200 nitų maksimaliu ryškumu, 3840 Hz PWM pritemdimu, 12 bitų spalvų gilumu ir Full-HD+ skiriamąja geba.
Kalbant apie kameras, „Poco M8“ turi 50 MP „Light Fusion 400“ pagrindinį jutiklį gale ir 2 MP gylio jutiklį. Priekyje telefonas turi 20 MP savęs fotografavimo kamerą. „Poco M8“ atrodo identiškas „Redmi Note 15 5G“, tačiau pastarasis turi 108 MP pagrindinį galinį jutiklį ir ultraplačią kamerą.
Jis turi 5520 mAh bateriją, palaikančią 45 W greitą įkrovimą. Kitos specifikacijos apima ekrane įmontuotą pirštų atspaudų skaitytuvą, IP66 reitingą, stereo garsiakalbius su „Dolby Atmos“, infraraudonųjų spindulių jutiklį, 5G, „Wi-Fi 6“, „Bluetooth 5.1“ ir išplėstinę atmintį.
„Pro“ variante yra įrengtas „Snapdragon 7s Gen 4“ lustas ir turi „Poco IceLoop“ aušinimo sistemą, užtikrinančią geresnį šilumos išsklaidymą. Jis taip pat veikia su „Android 15“ pagrįsta „HyperOS 2“ operacine sistema.
Jis turi 6,83 colių AMOLED ekraną su 1,5K skiriamąja geba, 120 Hz atnaujinimo dažniu, iki 3200 nitų maksimaliu ryškumu, „Dolby Vision“ ir HDR10+ palaikymu bei 3840 Hz aukšto dažnio PWM protemdimu. Ekranas apsaugotas „Gorilla Glass Victus 2“ sluoksniu.
„Poco M8 Pro 5G“ turi dvigubą galinę kamerą su 50 MP „Light Fusion 800“ pagrindiniu jutikliu su OIS ir 8 MP ultraplačiu objektyvu. Savęs fotografavimui ir vaizdo skambučiams telefonas turi 32 MP priekinę kamerą. „M8 Pro“ iš esmės yra „Redmi Note 15 Pro+“ be 200 MP pagrindinės galinės kameros.
„Poco“ į „M8 Pro“ įdėjo 6500 mAh silicio-anglies bateriją. Ji palaiko 100 W laidinį įkrovimą ir iki 22,5 W atvirkštinį laidinį įkrovimą. Telefonas taip pat turi ekrane įmontuotą pirštų atspaudų skaitytuvą, IP68 reitingą, „Wi-Fi 6“, „Bluetooth 5.4“, NFC, 5G, GPS ir stereo garsiakalbius su „Dolby Atmos“.
„Poco M8 5G“ yra prieinamas juodos, žalios ir sidabrinės spalvų variantais. 8 GB / 256 GB variantas kainuoja 229 JAV dolerius (229 svarus sterlingų / 269 eurus), o 8 GB / 512 GB variantas kainuoja 279 JAV dolerius (259 svarus sterlingų / 299 eurus). Tačiau, pasinaudojus išankstinio užsakymo pasiūlymais, bazinį variantą galima įsigyti už 209 JAV dolerius (189 svarus sterlingų/229 eurus), o 512 GB modelį – už 259 JAV dolerius (219 svarus sterlingų/259 eurus).
„Poco M8 Pro 5G“ kaina yra 299 JAV doleriai (299 svarai sterlingų/349 eurai) už 8 GB/256 GB variantą, o 12 GB/512 GB variantas kainuoja 359 JAV dolerius (349 svarus sterlingų/399 eurai). Ankstyvojo užsakymo kainos Pro variantui sumažina kainą iki 279 $ (259 £/309 €) ir 339 $ (299 £/359 €) atitinkamai. Telefonas taip pat parduodamas juodos, žalios ir sidabrinės spalvų. Išankstinės kainos aktyvios iki sausio 14 dienos.
