„Samsung“ paskelbė 2025 IV ketvirčio finansų prognozę
„Samsung Electronics“ ką tik paskelbė 2025 m. ketvirtojo ketvirčio pelno prognozę – padėtis gerėja, didėja pardavimai ir smarkiai auga veiklos pelnas.
Bendrovė praneša apie 93 trilijonų KRW (64 mlrd. USD) pardavimus ir 20 trilijonų KRW (13,8 mlrd. USD) veiklos pelną. Toliau pateikiama lentelė, kurioje šie duomenys palyginami su ankstesniais ketvirčiais – praėjusiu ketvirčiu ir tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais.
Atkreipkite dėmesį, kad šie pelno prognozės skaičiai pagrįsti K-IFRS standartu. Daugiau informacijos apie numatomas ribas (92–94 trilijonai KRW pardavimų ir 19,9–20,1 trilijonai KRW pelno) galite rasti spaudos pranešime.
„Samsung“ 2025 m. III ketvirtis buvo sėkmingas dėl rekordiškai aukštų atminties verslo pardavimų. Esant dabartinei situacijai, RAM ir SSD lustai greičiausiai atneš didžiulius pinigus ateinančiame ketvirtyje, tačiau kiti „Samsung“ padaliniai pajus atminties kainų kilimo spaudimą. „Samsung“ vadovai jau įspėja, kad gali tekti „perkainoti“ savo telefonus.
