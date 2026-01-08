AMD CEO Lisa Su sako, kad AI nėra burbulas, prognozuoja 5 mlrd. naudotojų iki 2031 m.
Technologijų akcijos sparčiai kyla, o dirbtinio intelekto sektorius pritraukia milijardus spekuliacinių investicijų, todėl daugelis pramonės stebėtojų ir rinkos analitikų įspėja apie galimą burbulą, darant bauginančias paraleles su 90-ųjų interneto bumu. Tačiau AMD generalinė direktorė Lisa Su su tuo nesutinka.
Kalbėdama su „Bloomberg News“ Las Vegase vykusios parodos CES 2026 metu, L. Su tvirtino, kad, nepaisant visų apokaliptinių prognozių, AI yra realus dalykas, o ne tik madinga mada, kuri išnyks per metus ar dvejus.
Ji pažymėjo, kad milijonai žmonių jau naudoja AI įvairiais tikslais, o jo diegimo tempai turėtų sparčiai augti. L. Su prognozavo, kad per ateinančius penkerius metus aktyvių AI naudotojų skaičius pasaulyje gali viršyti penkis milijardus.
Su taip pat atmetė nuogąstavimus, kad didelio masto AI diegimas lemtų milijonų darbo vietų praradimą, pažymėdama, kad AMD, skirtingai nuo daugelio kitų technologijų bendrovių, nepaisant AI diegimo, nesulėtino įdarbinimo tempo. Kalbėdama su CNBC, ji sakė, kad AMD iš tiesų įdarbina „daug žmonių“ įvairioms pareigoms – „mes įdarbiname žmones, kurie yra orientuoti į AI“.
Su, pripažindama AI indėlį į įmonės produktyvumo didinimą, pabrėžė, kad ši technologija „nepakeičia žmonių“, kaip baiminasi kai kurie stebėtojai ir aktyvistai. Priešingai, AI didina produktyvumą, leidžiant AMD inžinerijos ir rinkodaros komandoms kurti ir išleisti produktus greičiau nei bet kada anksčiau.
AI bumas sukūrė didžiulę pažangiosios įrangos paklausą, o tokios įmonės kaip NVIDIA ir AMD dabar naudojasi šia nauda. Nors NVIDIA yra viena iš didžiausių naudos gavėjų, AMD taip pat per pastaruosius metus patyrė įspūdingą augimą savo AI įrangos versle.
AI sektoriui toliau sparčiai augant, Su sakė, kad ji tikisi, jog per ateinančius kelerius metus paklausa pasieks 10 yottaflops skaičiavimo galios, o tai suteiks didžiulę galimybę tokioms įmonėms kaip AMD.
Ponzi schema irgi teoriškai ne burbulas jeigu atrandi vis daugiau durnių, kurie nori investuoti.