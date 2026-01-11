Aiškėja „Galaxy S26“ serijos išleidimo data
Praėjusių metų pabaigoje žinomas informatorius Evan Blass atskleidė galimą „Galaxy S26 Unpacked“ renginio datą – 2026 m. vasario 25 d., kuri tuo metu atrodė neįtikima, turint omenyje, kad paskutiniai du „Galaxy S Unpacked“ renginiai vyko sausio pabaigoje. Dabar žinome ir rinkos išleidimo datą.
Viena yra aišku: šių metų „Galaxy S“ serijos „Unpacked“ vyks vėliau nei įprasta, o šaltinis iš Prancūzijos teigia, kad „Galaxy S26“ serija bus pradėta pardavinėti kovo 11 d. Žinoma, išankstiniai užsakymai prasidės anksčiau nei kovo 11 d., bet pristatymas greičiausiai prasidės tą dieną.
Kaip įprasta, tikimės pamatyti „Galaxy S26“, „S26 Plus“ ir „Galaxy S26 Ultra“. Iki šiol sklandantys gandai rodo, kad kompanija baigia trumpą „Edge“ serijos egzistavimą ir toliau gamins „Plus“ modelį.
Naujausi komentarai