„Xiaomi“ kuria telefoną su ventiliatoriumi aušinimui
Šiuo metu Kinijoje labai populiarūs įmontuoti aktyvūs aušinimo ventiliatoriai, todėl daugelis gamintojų siūlo įrenginius su tokiais ventiliatoriais. Dabar atrodo, kad „Xiaomi“ kuria savo įrenginį su ventiliatoriumi, kaip teigia „Digital Chat Station“ „Weibo“ tinkle.
Šis įrenginys bus aprūpintas „MediaTek“ „Dimensity 9500“ procesoriumi ir turės ekraną su labai aukštu atnaujinimo dažniu, nors ir nepateiktas tikslus skaičius. Ventiliatorius bus integruotas į kameros salą, o visas telefonas, nepaisant ventiliatoriaus, atitiks IP68 atsparumo dulkėms ir vandeniui standartą.
Šis telefonas greičiausiai yra būsimasis „Redmi K90 Ultra“, remiantis jo naudojamu lustu (ankstesni „K“ serijos „Ultra“ modeliai buvo su naujausiais ir geriausiais „MediaTek“ lustais). Jei iš tiesų kalbame apie „Redmi K90 Ultra“, ankstesni gandai teigė, kad jis turi 6,8 colių LTPS OLED ekraną su 165 Hz atnaujinimo dažniu, labai suapvalintus kampus, metalinį rėmą, ultragarsinį ekrane įmontuotą pirštų atspaudų skaitytuvą ir ne mažesnę kaip 8000 mAh baterijos talpą.
