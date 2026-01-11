„Qualcomm“ planuoja vėl gaminti „Snapdragon“ lustus pas „Samsung“
„Qualcomm“ generalinis direktorius Cristiano Amon pateikė keletą komentarų apie tai, kad bendrovė veda derybas su „Samsung“ dėl 2 nm lustų gamybos, tačiau „Samsung“ atsisakė komentuoti šį klausimą.
Bet kuriuo atveju, tai įdomus posūkis, atsižvelgiant į tai, kad „Samsung“ lustų gamyna ne visai gerai sekasi. Paskutinį kartą „Samsung“ gamino „Qualcomm“ suprojektuotus lustus 2022 m., kai pasirodė pirmasis „Snapdragon 8 Gen 1“, tačiau jis sulaukė daug kritikos dėl šiluminių problemų. Be to, Korėjos technologijų giganto lustų gamykla neatitiko „Qualcomm“ reikalavimų dėl našumo, todėl JAV lustų projektuotojas kreipėsi į TSMC.
Dabar „Qualcomm“ pati inicijavo derybas su „Samsung“, kad ši perimtų „Qualcomm“ 2 nm lustų gamybą. Iš tiesų, su šiuo klausimu susipažinę žmonės teigia, kad „Qualcomm“ jau baigė lustų projektavimą ir yra pasirengusi pradėti gamybą.
Dar niekas nėra galutinai nuspręsta, bet atrodo, kad „Samsung“ bando pakeisti padėtį. „Samsung“ lustų padalinio vadovas turi sunkų uždavinį – vėl padaryti „Samsung“ lustų gamybos verslą pelningą, o neseniai sudarytos tiekimo sutartys su kai kuriais klientais pagerino perspektyvas. Visai neseniai „Tesla“ sudarė sutartį su „Samsung“ dėl aukštos klasės lustų, skirtų dirbtinio intelekto programoms, gamybos.
Dar neaišku, ar „Samsung“ bus atsakinga už „Snapdragon 8 Elite Gen 6“ lustų gamybą, ar abi bendrovės turi kitų planų.
