Kainų augimas pasieks aušintuvų ir maitinimo blokų sektorius
Ekrano kopijoje matomas „Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd.“ laiškas, skirtas agentams. Jame nurodoma, kad didėja žaliavų kainos, pavyzdžiui, vario, sidabro ir alavo. Bendrovė teigia, kad nuo sausio 6 d. tiekėjai nebepriima naujų užsakymų pagal senąsias kainas, o nauji užsakymai bus skaičiuojami pagal atnaujintas kainas.
Pranešime bendrovė numato, kad maitinimo šaltinių kaina padidės 6–10 %, o aušintuvų – 6–8 %. Ji taip pat ragina partnerius pateikti ir rezervuoti užsakymus sausio mėnesį, o jų įvykdymas priklausys nuo esamų atsargų ir siuntimo prioriteto.
Laiške taip pat nurodoma, kad nuo vasario 1 d. visos reklamos politikos bus atšauktos. Jame teigiama, kad atnaujinus „įprastas kainas“, daugiau nei 90 % prekių kaina bus papildomai padidinta virš bazinės kainos, atsižvelgiant į anksčiau minėtą procentinį intervalą. Poveikis mažmeninei prekybai priklausys nuo platinimo, tačiau Kinijos žiniasklaida teigia, kad kainos gali pakilti daugiau, nei pirkėjai tikisi, o prieinamumas gali išlikti nevienodas, jei gamyklos teiks pirmenybę atsargoms.
speju cia ne tik del metalu kainu, bet ir del sumazejusiu pc pirkimu del ram stygiaus, pirkimai mazeja o uzdirbti reikia.