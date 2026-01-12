Parodyta „Ryzen Ai Pro 400“ AM5 procesoriaus vizualizacija
„Lenovo“ CES 2026 pagrindinėje prezentacijoje vienoje skaidrių buvo trumpai parodytas „Ryzen AI PRO 400“ procesorius skirtas AM5 lizdui. Tai yra aiškiausias iki šiol patvirtinimas, kad „Ryzen AI 400“ bus pritaikytas staliniams kompiuteriams su AM5 lizdais, o tai taip pat reiškia, kad šį kartą nebus „Ryzen 9000G“ stalinių kompiuterių APU pavadinimo.
AMD jau užsiminė apie tai savo CES pristatymo skaidrėje, sakydama, kad 400 serija pasieks stalinius kompiuterius. Tačiau šią formuluotę buvo lengva praleisti. Ši „Lenovo“ pagrindinės kalbos skaidrė tai aiškiai parodo.
Kalbant apie specifikacijas, AMD pristatė „Ryzen AI 400“ kaip 4 nm atnaujintą tą pačią „Gorgon Point“ šeimą, kuri naudojama nešiojamuosiuose kompiuteriuose. Dar nėra aišku, ar AMD naudos „Krackan“ ir „Strix Point“ silicį staliniams kompiuteriams, tačiau per pastaruosius kelis mėnesius matyti AGESA atnaujinimai rodo, kad bus naudojami abu.
AMD vis dar nėra paskelbusi stalinių kompiuterių naujų APU procesoruių pavadinimų ar kainų. Taip pat nepaskelbta ir šių procesorių išleidimo data.
