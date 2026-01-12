Rusų moderis pasigamino savo DDR5 atmintį
Pasak modderio, donoriniai lustai buvo paimti iš dviejų 16 GB SO-DIMM modulių, kurių kaina buvo po 8000 rublių. Nauja PCB kainuoja 50 juanių, o „VIK-on“ ją įvertina maždaug 600 rublių. Paprastas aušintuvas iš „AliExpress“ pridėjo dar 415 rublių.
Taigi bendra vieno 32 GB atminties modulio kaina yra 17 015 rublių, maždaug 218 JAV dolerių. Palyginti su šiuo metu Rusijos rinkoje esančia DDR5 atmintimi, tai yra mažiausiai 1/3 kainos. DDR4-4800 32 GB atmintis kainuoja 423 JAV dolerius, o 6400 CL32 atmintis – 588 JAV dolerius. Greitas patikrinimas JAV ar ES rodo, kad tokia atmintis gali lengvai kainuoti dar daugiau.
Galbūt įdomiausia šio modifikavimo dalis, išskyrus atminties modulio keitimą, yra speciali programinė įranga. „VIK-on“ teigia, kad moduliui buvo idiegta ADATA programine įranga, kuri leidi įjungti XMP profilį DDR5-6400 CL32, konkrečiai iš „ADATA AX5U6400C3232G-DCLARWH“, kuris kainuoja apie 800 JAV dolerių.
Tai nėra „nemokama“ atmintis, nes SO-DIMM vis tiek reikia įsigyti, o procesui reikia rasti suderinamą PCB ir perkelti lustus. Vis dėlto nešiojamųjų kompiuterių SO-DIMM paklausa yra mažesnė nei stacionarių kompiuterių UDIMM paklausa.
„VIK-on“ taip pat išnagrinėjo pigesnį variantą su 8 GB atminties moduliais, tačiau teigia, kad skirtingi lustų korpusai apsunkina PCB pasirinkimą. Tokiu atveju geriausias rezultatas tikriausiai būtų 16 GB atminties modulis, kurio dalys kainuotų apie 5000 rublių, o greitis būtų artimas DDR5-5600.
„VIK-on“ dar nepateikė išsamių testų rezultatų, tačiau iki šiol praneša apie stabilų veikimą žaidimuose. Kai bus pagaminta daugiau modulių, jis ketina nufilmuoti vaizdo įrašą, todėl sekite naujienas.
