„Noctua“ atideda savo maitinimo bloko ir pelės išleidimą
„Noctua“ paskelbė naują 2026 m. sausio mėn. planą. Palyginti su 2025 m. rugsėjo mėn. versija, asortimentas yra toks pat, bet dauguma datų pasikeitė.
Rugsėjo mėnesio plane „Noctua“ nurodė tris 2026 m. I ketvirčio produktus: „Antec Flux Pro Noctua Edition“ korpusą, „Pulsar Feinman Noctua Edition“ pelę ir „NF-A12x25 G2 chromax.black“ ventiliatorių. Sausio mėnesio plane „Antec“ korpusas lieka I ketvirtyje, o pelė ir „chromax.black“ ventiliatorius perkelti į 2026 m. II ketvirtį.
2026 m. antrojo ketvirčio skyrius taip pat pasikeitė. „Noctua“ vis dar nurodo atskirus vandens aušintuvus antrajam ketvirčiui. Kiti trys produktai perkelti į 2026 m. trečiąjį ketvirtį: 140 mm stalo ventiliatorius, USB ventiliatoriaus valdiklis ir „Seasonic PRIME PX Noctua Edition“ maitinimo blokas.
Atnaujintas grafikas (2026 m. sausio mėn. planas)
- 2026 m. I ketvirtis: „Antec Flux Pro Noctua Edition“ (be pokyčių)
- 2026 m. II ketvirtis: „Pulsar Feinman Noctua Edition“ pelė (iš I ketvirčio), „NF-A12x25 G2 chromax.black“ (iš I ketvirčio), atskiri vandens aušintuvai (be pokyčių)
- 2026 m. III ketvirtis: 140 mm stalo ventiliatorius (iš II ketvirčio), USB ventiliatoriaus valdiklis (iš II ketvirčio), „Seasonic PRIME PX Noctua Edition“ maitinimo šaltinis (iš II ketvirčio)
Naujajame plane nėra naujų produktų, todėl atnaujinimas susijęs daugiausia su tvarkaraščio pakeitimais. Taigi atrodo, kad „PRIME PX“ maitinimo blokų serija bus išleista po „Computex“ parodos, t. y. praėjus daugiau nei metams nuo jos pristatymo.
