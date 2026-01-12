Jensen Huang sako, kad nuolatinis negatyvumas apie AI kenkia visuomenei ir padarė daug žalos
Jensen Huang neseniai išleistame „No Priors“ podkasto epizode aiškiai išreiškė savo nuomonę apie AI skeptikus, priešininkus ir pesimistus. Pasaulio vertingiausios įmonės vadovas sakė, kad „pasakojimų kova“ tarp tų, kurie mano, kad AI bus naudinga visuomenei, ir tų, kurie tiki, kad ji ją sugadins ar net sunaikins, buvo viena iš jo didžiausių įžvalgų iš 2025 m.
Huang pripažino, kad „per daug supaprastinta“ visiškai atmesti bet kurią iš šių nuomonių, tačiau jis mano, kad kai kurių pesimistų nuomonės daro žalingą poveikį. „Manau, kad mes padarėme daug žalos labai gerbiamiems žmonėms, kurie piešė pesimistines, pasaulio pabaigos, mokslinės fantastikos istorijas“, – sakė Huang.
„Aš suprantu, kad daugelis iš mūsų užaugo ir mėgo mokslinę fantastiką, bet tai nėra naudinga. Tai nėra naudinga žmonėms. Tai nėra naudinga pramonei. Tai nėra naudinga visuomenei. Tai nėra naudinga vyriausybėms.“
Huang niekada neminėjo vardų, bet jis pasisakė prieš tuos, kurie praeityje įspėjo apie AI pasekmes. Praėjusių metų birželį, netrukus po to, kai „Anthropic“ vadovas Dario Amodei pasakė, kad AI per ateinančius penkerius metus gali sunaikinti apie pusę visų pradinio lygio biuro darbuotojų darbo vietų, o tai lemtų iki 20 % padidėjusį nedarbą, Huang pasakė, kad „beveik visiškai nesutinka su beveik viskuo“, ką pasakė jo kolega generalinis direktorius.
Huang vėl paminėjo Amodei per „No Priors“ podcastą. Jis pasakė, kad nė viena įmonė neturėtų prašyti vyriausybių daugiau reguliuoti AI. „Jų ketinimai yra akivaizdžiai prieštaringi ir aiškiai neatitinka visuomenės interesų“, – sakė jis. „Juk jie yra įmonių vadovai, atstovauja įmonėms ir, žinoma, gina savo interesus.“
2025 m. gegužę Huang ir Amodei susikirto dėl AI sklaidos taisyklių, kurios riboja pažangių AI technologijų eksportą į tokias šalis kaip Kinija. „Anthropic“ pasisakė už griežtesnę kontrolę ir vykdymą bei pabrėžė keletą neįprastų atvejų, kai žmonės kontrabanda gabeno lustus į Azijos šalį. NVIDIA atsakė, teigdama, kad jos lustai niekada nebuvo kontrabanda gabenti į Kiniją, pavyzdžiui, paslėpti po dirbtiniais nėščiųjų pilvais ar kartu su gyvais omarais, nepaisant to, kad Kinijos muitinė užregistravo šiuos atvejus.
Huang taip pat teigė, kad neigiamas požiūris į AI gali paversti kai kurių skeptikų blogiausius nuogąstavimus realybe. „Kai 90 % žinučių yra apie pasaulio pabaigą ir pesimizmą, manau, kad mes atbaidome žmones nuo investicijų į AI, kurios padaro ją saugesnę, funkcionalesnę, produktyvesnę ir naudingesnę visuomenei“, – sakė jis.
Tai ne pirmas atvejis, kai turtingas vadovas, kurio įmonė yra labai investavusi į AI pramonę, skundžiasi, kad žmonės nemyli šios technologijos tiek, kiek turėtų. „Microsoft“ vadovas Satya Nadella neseniai skundėsi, kad diskusijos apie AI turi peržengti „šlamšto“ ribas. Taip pat buvo Mustafa Suleyman, „Microsoft“ AI grupės generalinis direktorius, kuris lapkritį pavadino viešą AI kritiką „protu nesuvokiamą“.
