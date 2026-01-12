„Logitech Pro X Superlight 2c“ – mažesnė „Superlight 2“ versija
Intro
„Logitech“ „Superlight“ pelyčių serija dabar tiek išsiplėtusi ir turi tiek įvairių modelių, kad daugelis net nenutuokia. Nors visos „Superlight“ pelytės lengvos, bet yra didesnių, įprastų ar net sumažintų versijų. Būtent sumažintą „Pro X Superlight 2c“ versiją gavau apžvalgai.
Nenustebinsiu pasakydamas, kad „Logitech Pro X Superlight 2c“ atkartoja didesnių savo giminaičių aptakų dizainą, įmantrių išraitymų nėra, o viskas orientuota į kuo mažesnį svorį. Dėl to turime tik porą šoninių mygtukų ir negauname dedikuoto DPI keitimo mygtuko, RGB apšvietimo irgi nėra, ar dar ko nereikalingo, dėl to šios pelės svoris yra vos 51 g. Be to, „Logitech“ žada iki 95 valandų veikimą iš baterijos, kas nuteikia maloniai.
Kaip ši pelytė limpa prie rankos ir ar ką papildomo reikia žinoti prieš ją perkant aiškinsimės apžvalgoje.
