„Apple“ yra lyderis pagal telefonų pardavimus 2025 m.
2025 m. paskutinį ketvirtį išmaniųjų telefonų pardavimai padidėjo vos 1 %. Remiantis preliminariais „Counterpoint Research“ duomenimis, per visus metus pasauliniai pardavimai padidėjo 2 %. Teigiamai vertinant, tai buvo antrasis iš eilės augimo metai.
Kaip ir tikėtasi, „Apple“ tapo didžiausiu išmaniųjų telefonų gamintoju pasaulyje, užimantis 20 % rinkos dalies – kitaip tariant, 1 iš 5 išmaniųjų telefonų, parduotų 2025 m., turėjo „Apple“ logotipą. Iš tiesų, „Apple“ pardavimai per metus išaugo labiausiai (tarp penkių didžiausių gamintojų), palyginti su praėjusiais metais, padidėdami 10 %.
Senesnians „iPhone 16“ modeliui gerai sekėsi Japonijoje, Indijoje ir Pietryčių Azijoje, o naujosios „iPhone 17“ serijos paklausa augo. Kaip vieną iš priežasčių, lėmusių stiprius metų pardavimus, „Counterpoint“ nurodo COVID erą, kuri sukrėtė atnaujinimo ciklą ir paliko milijonus naudotojų, kuriems 2025 m. reikėjo atnaujinti įrenginius.
„Samsung“ turėjo tenkintis 2 vieta, tačiau jos 5 % augimas buvo tvirtas, palyginti su kitais penketuko nariais. „Galaxy S25“ serija kartu su „Galaxy Z Fold7“ parduodama geriau nei jų pirmtakai, o tai padidino „Samsung“ dalį premium segmente. Tuo tarpu auganti „Galaxy A“ serijos paklausa padidino „Samsung“ dalį vidutinės klasės segmente.
„Xiaomi“ išlaikė trečiąją vietą su stabilia 13 % rinkos dalimi. Pietų Amerika ir Pietryčių Azija buvo pagrindinės bendrovės rinkos. „vivo“ išaugo 3 % ir pasikeitė vietomis su „Oppo“, kuris smuko 4 %. Analitikai paaiškino šį pasikeitimą taip: „vivo“ telefonai buvo labai paklausūs Indijoje, o „Oppo“ susidūrė su stipria konkurencija Kinijoje ir Azijos-Ramiojo vandenyno regione.
Nors jos nepateko į penketuką, „Counterpoint“ išskyrė „Nothing“ ir „Google“, kurios per visus 2025 m. išaugo atitinkamai 31 % ir 25 %.
Kalbant apie ateitį, beprotiškos atminties kainos gali nutraukti metinį augimą. Tyrimų direktorius Tarun Pathak sakė: „Pasaulinė išmaniųjų telefonų rinka 2026 m. turėtų susilpnėti dėl DRAM/NAND trūkumo ir didėjančių komponentų kainų, nes lustų gamintojai teikia pirmenybę AI duomenų centrams, o ne išmaniesiems telefonams. Išmaniųjų telefonų kainų kilimas jau pradėjo ryškėti. Atsižvelgdami į tai, mes patikslino savo prognozę 2026 m. ir sumažino pardavimo prognozę 3 %.“
