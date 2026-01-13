Pastebėtas „Medusa Point“ APU procesorius su „Zen 6“ branduoliais
AMD būsima „Zen 6“ mobiliųjų APU šeima „Medusa Point“ dabar pasirodė NBD siuntimo manifeste. Įrašas pažymėtas „Medusa 1“ su A0 stepingu, kuris nurodo ankstyvą silicį, naudojamą patvirtinimui.
Manifesto eilutėje šalia 28W žymės yra „4C4D“. Tai atitinka 4 klasikinius branduolius ir 4 tankius branduolius žemai TDP konfigūracijai. Ankstesniuose ganduose taip pat buvo paminėti 2 mažos galios branduoliai (4C + 4D + 2LP), taigi trūkstama „LP“ detalė gali būti pavadinimo sutrumpinimas šiame konkrečiame žurnalo įraše arba ženklas, kad šis konkretus pavyzdys nėra pilna konfigūracija.
Ankstesni nutekėjimai suteikė mums papildomos informacijos apie grafiką, ir ji nėra tokia įspūdinga. „Medusa Point“ nuolat nurodo RDNA 3.5 klasės grafiką, kartais apibūdinamą kaip RDNA 3.5+, ir vėl pasirodo tas pats 8 CU ribojimas. Tiems, kurie tikisi didesnio iGPU šuolio, tas 8 CU ribojimas gali būti pagrindinis trūkumas.
Iki šiol gandai apie RDNA 5 iGPU buvo siejami su „Medusa Halo“, o ne su „Medusa Point“. Šis naujas manifestas nepakeičia tos situacijos ir „Medusa Point“ vis dar lieka „Zen 6“ CPU pažanga, suderinta su iGPU, kuri išlieka artima dabartinei kartai.
„Medusa Point“ pasirodys dviem variantais; šiuo straipsniu aptariamas variantas yra „Ryzen 5“ arba „Ryzen 7“ klasės APU. Vis dar tikimasi, kad AMD pristatys aukštesnės klasės variantą „Ryzen 9“ serijai, kuris pridės dar vieną 12 branduolių lustą, išplečiant bendrą branduolių skaičių iki 22.
