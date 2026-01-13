AMD RDNA 5 vaizdo plokštės turėtų pasirodyti po RTX 60 serijos 2027 metų antroje pusėje
Atminties trūkumas kaltinamas dėl gandų apie NVIDIA RTX 60 vaizdo plokščių išleidimo grafiką. Jei, kaip daugelis teigia, plokštės pasirodys antroje 2027 m. pusėje, tai reikš 30 mėnesių pertrauką tarp kartų – ilgesnę nei bet kurios šiuolaikinės GPU serijos išleidimas.
Anksčiau turėjome NVIDIA „RTX Super“ seriją, kuri leisdavo žaidėjams palaukti, kol pasirodys naujos kartos architektūros, tačiau atminties krizė reiškia, kad šių plokščių išleidimas atidėtas neribotam laikui. NVIDIA požiūriu, ne tik atminties kaina yra per didelė, kad būtų galima išleisti „Super“ seriją, bet ir iki 2027 m. nebus tiesioginės konkurencijos iš AMD pusės, o tai veda prie naujausių gandų.
Pasak Kepler_L2, ilgamečio informacijos nutekintojo, turinčio gerą reputaciją, AMD išleis savo RDNA 5 pagrįstas vartotojams skirtas grafikos plokštes po NVIDIA RTX 60 serijos 2027 m. antroje pusėje.
Kepler rašo, kad priežastis, dėl kurios AMD išleidžia savo produktus po NVIDIA, yra pastarosios maržos. Informacijos nutekintojas paaiškina, kad NVIDIA galėtų atsakyti į beveik viską, ką išleidžia AMD, nustatydama savo konkurencinių produktų kainas tokias pačias arba pigesnes.
Gandai sklando, kad RDNA 5 GPU bus pagaminti naudojant TSMC N3P procesą, kuris užtikrina didesnį efektyvumą ir našumą nei RDNA 4. Taip pat yra teiginių apie daug didesnius lustus su iki 96 skaičiavimo vienetų (12 288 branduolių) ir naujas aparatūros funkcijas, kurios užtikrina geresnį spindulių sekimo našumą ir AI valdomą atvaizdavimą. Kai kurie teigia, kad šį kartą AMD išleis produktus, kurie konkuruos su NVIDIA aukščiausios klasės segmente, t. y. RTX 6090. Didžiulę įtaką šiomis gandais pagrįstoms išleidimo datoms ir kainoms turės atminties rinkos būklė 2027 m. pabaigoje. Tikimasi, kad padėtis bus geresnė nei dabar, nors tokios įmonės kaip „Micron“ įspėjo, kad problemos tęsis ir po 2026 m.
Pff, tai kaip jie nuo nvidios negaus, jaij jie atsilikuse arhitektura po nvidios isleidimo isleidzia. Tai jiems dabar ir butu puikus metas 2026 metais leisti RDNA 5 plokstes, o netempti gumos.
o pagal kokius kriterijus tu laikai viena architektura atsilikusia, o kita pazengusia? klausiu, nes idomu kaip zmogus manantis jog amd ,,CU“ yra ,,RT core“ isivaizduoja architekturos pazanga ar atsilikima.
Jie ir taip vos gyvi gpu segmente tai po šito labanaktis jiems
Jeigu nepastebėjai išvis consumer GPU segmento greitai neliks, galėsi mokėti nVidia už cloud gaming už savo 100 valandų per mėnesį
Aš tai esu alergiškas prenumeratos modeliui, geriau sėdėsiu su senoviniu kompu, bet prenumeratos pinigų iš manęs tikrai negaus už kompą 😀
Bet tokie dinozaurai kaip mes išmirs, o kas eis po GenZ su malonumu peres prie prenumeratos, nes gi „patogiau“ ar dar koks bus paleistas trendas. Kaip sakant: „You’ll own nothing and be happy“
Gen Z išvis nelošia, o žiūri kaip kiti lošia ir pinigus donatina.
Nežinau kaip kiti daro, bet bent jau mano pacanas tai lošia kiek tik gali, o streamerių tai nelabai žiūri, kad pinigus aukotų, tai iš vis be šansų 😀