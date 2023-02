Viena programa visiems „AGON by AOC“ monitoriams ir periferiniams įrenginiams

Užtikrintas valdymas su „G-Menu“ iš „AGON by AOC“

Amsterdamas, 2023 m. vasario 9 d. – „AGON by AOC“, vienas iš pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų pasaulyje, pristato naują programinės įrangos rinkinį „G-Menu“, skirtą visiems „AGON by AOC“ periferiniams įrenginiams valdyti – nuo monitorių ir klaviatūrų iki ausinių, pelių bei jų kilimėlių.

„AGON by AOC“ žaidimų įrangos asortimentas, garsėjantis apdovanojimus pelniusiais monitoriais, pastaraisiais metais buvo papildytas pelėmis, mechaninėmis klaviatūromis, pelių kilimėliais bei ausinėmis. „AOC“ žaidimų įrenginiai nuolat giriami už patvarumą, kokybę, prieinamumą, aukšto lygio specifikacijas ir RGB sinchronizaciją, suteikiančią papildomo estetinio žavesio.

Tokiai žaidimų ekosistemai su monitoriais ir daugybe priedų reikia vieningos programinės įrangos, kur vienoje vietoje būtų galima valdyti visus nustatymus. Klaviatūroms ir pelėms aktualūs mygtukų nustatymai, tokie kaip, pavyzdžiui, kartojimo dažnis, ryšio dažnis ar jautrumo lygis (DPI), o ausinėms – audio nustatymai, įskaitant erdvinį garsą. Naudojant „G-Menu“ taip pat galima valdyti monitoriaus, klaviatūros, pelės, pelės kilimėlio ir ausinių RGB apšvietimo nustatymus bei šviesų sinchronizavimą.

Dabar „G-Menu“ leidžia vienu paspaudimu ekrane pasiekti įprastus monitoriaus nustatymus. Monitoriuose su „Light FX“ technologija taip galima sureguliuoti RGB apšvietimą. Naujausia „G-Menu“ versija suteikia galimybę pirmiausia peržiūrėti RGB efektus prieš juos aktyvuojant įrenginiuose (monitoriuje, klaviatūroje ir kituose). Be to, „G-Menu“ leidžia sinchronizuoti skirtingų įrenginių apšvietimo spalvas ir temas (ši funkcija vadinama „Light FX Sync“), todėl tiek monitorius, tiek priedai, pavyzdžiui, žaidimų pelė, pelės kilimėlis ir klaviatūra, švytės ta pačia RGB schema ir spalvomis.

Šiandien žaidėjai lygiuojasi į savo herojus ir nori sekti jų pėdomis, todėl periferinių įrenginių pasirinkimą dažnai įkvepia mėgstami streamer’iai ar esporto atletai. „G-Menu“ suteikia galimybę skirtingiems žaidimams ar jų žanrams kurti skirtingus naudotojų profilius, juos išsaugoti ir net bendrinti. Programėlės „G-Menu“ skiltyje „Discover“ naudotojai gali matyti įvairių profilių aprašymus ir su jais suderinamus gaminius – tuos profilius tuomet galima nukopijuoti į savo įrenginius. Pagal vieną iš žaidėjų bendruomenės žvaigždžių suderinti pelės DPI ar monitoriaus spalvų bei jautrumo nustatymai… naudojant„G-Menu“ tam tereikia vieno paspaudimo.

Naujas „G-Menu“ suteikia didelę suasmenintų nustatymų laisvę:

– Pelių ir klaviatūros mygtukams galima laisvai priskirti įvairias funkcijas. Pavyzdžiui, tai gali būti multimedijos grotuvo atidarymas, kūrinio paleidimas ar pristabdymas. Arba funkcijos, susijusios su interneto naršyklėmis – pavyzdžiui, puslapio atnaujinimas, pagrindinio puslapio atidarymas, paieška ir kitos. Be to, mygtukams galima priskirti ir operacinės sistemos funkcijas – pavyzdžiui, iškirpti / kopijuoti / įklijuoti arba atidaryti / išsaugoti dokumentus. Toks išsamus asmeninis pritaikymas tikrai gali būti naudingas tiek žaidimuose, tiek atliekant kasdienes užduotis.

– Makrokomandų valdymas taip pat labai svarbus tam tikruose žaidimuose, kuriuose veiksmas vyksta taip greitai, kad naudotojui vienu metu tenka spausti kelis klavišus ir (arba) mygtukus. Tada makrokomandos tampa svarbios. Net jei žaidimas ir (arba) programa to nepalaiko, „G-Menu“ dėka naudotojai gali kurti ir valdyti makrokomandas atskirai konkrečiam žaidimui.

Naująjį „G-Menu“ programinės įrangos rinkinį galima atsisiųsti čia: https://eu.aoc.com/gaming/gmenu